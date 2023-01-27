Запад вместо своих солдат отправил убивать русских обезумевших киллеров-украинцев – обозреватель

Из Украины сегодня сделали наемного убийцу, который в начале убил в себе русского, а после отправился убивать других русских.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал обозреватель Сергей Веселовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину сегодня сделали украинской, но это первый этап. Украинцам не сказали о том, что Украина станет безлюдной, – подчеркнул он. – Ни для кого не секрет, что сегодня нет Украины. Сегодня мы имеем украинский фронт, на котором украинцы – бывшие русские, ставшие зомби – идут, убивают таких же русских, которые не хотят становиться бывшими. И представьте себе ситуацию, что Запад – это заказчик, который нанимает киллера, даёт ему оружие, взрывчатку, чтобы киллер пошёл и его конкурентов взорвал или застрелил. И Запад говорит: я не участник преступления. То есть сегодня на наших глазах происходит преступление, заказчик киллеру заказал убить конкурента. И зомби-украинцы-киллер убивают русских. Но весь мир молчит и поддерживает, мы не заказчики, мы со стороны наблюдаем. Наши танки, самолёты – это просто так, антураж».

При этом нынешние кураторы Украины переиграли своих предшественников.

«Байден умнее Гитлера: зачем отправлять своих белокурых бестий, когда тупой хохол может взять в руки автомат и идти убивать?. А сам этот тупой хохол вчера был такой же, но ему объяснили, что если у тебя селёдка на голове растёт, ты гопака танцуешь, значит, ты «справжний украинец» и никакой не москаль. Такой, как бывший симферополец Александр Усик, который обещал защищать до последней капли крови на Украине православие от католиков, а сегодня Епифан летит в Ватикан, где будет обещать, что в католическую церковь приведёт ПЦУ, – подчеркнул Веселовский. – На украинцах сейчас только ленивый, или Шольц не зарабатывает деньги. Американцы зарабатывают, Эрдоган, красавчик, со всех стрижёт газон. Его зять продавал «Байрактары», а скоро плавучая электростанция подойдёт к Украине. Здесь никаких международных обязательств нет, есть возможность что-то продать и заработать денег – они это делают».