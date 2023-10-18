Запад водит за нос Иран, как Януковича в 2014 году – Царёв

Главная интрига на Ближнем Востоке – это реакция Ирана на наземную операцию, которую Израиль готовит в Газе. США не успели закончить на Украине, как заполыхало в Палестине, и сейчас Иран, как в свое время президента Януковича, уговаривают «не разгонять Майдан».

Такое мнение в эфире «Украина.ру» высказал экс-нардеп Украины, а ныне политический блогер и директор санатория Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они только пытаются заморозить конфликт на Украине, а тут вспыхнул Ближний Восток. И смотрите, какую деятельность развил Блинкен, он просто реально с ног падает, из самолёта не выходит. Посетил столько арабских стран в последнее время, со всеми переговорил, всем обещает давить на Израиль, чтобы Израиль снизил обстрелы, дал воду. Держат наступление сухопутное на Газу, чтобы уровень конфликта понизился. Ведь самая большая интрига по Ирану. Я уверен, что у иранских руководителей телефоны звонят, как в своё время у Януковича. Я помню эту ситуацию, когда непрерывно, просто непрерывно президенты, лидеры стран, Нуланд, Байден непрерывно звонили Януковичу. С ним разговаривали, сидели у него. У него уходило 3-4 часа в день на разговоры с европейскими политиками, которые висели у него на руках и говорили: не разгоняй Майдан, всё будет хорошо, мы тебе гарантируем, ты у нас вообще самый замечательный, только не разгоняй Майдан», – подчеркнул он.

Царёв рассказал, что читал характеристику Януковича, составленную западными спецслужбами.

«Когда-то в советское время делали такое и у нас тоже – всем нашим руководителям перед встречами давали психологические портреты западных лидеров. Встречаетесь? Знайте, как себя вести. И я читал на Януковича, там было такое: не загоняйте его в угол, он до последнего будет верить, обещайте и давайте какую-то надежду, что всё кончится хорошо. И вот, то же самое сейчас происходит с Ираном. Смотрите, как меняются заявления Ирана. Уже смеются, что Иран стал как Китай в худшие свои годы, и «последнее иранское предупреждение», как последнее китайское. Иран говорил о том, что если начнётся сухопутная операция в Газе, то он вступает в войну с Израилем. Это было его первое заявление, оно везде прозвучало. Последнее заявление – если Израиль нападет на Иран, тогда Иран пойдёт на Израиль. Это фактически дезавуировало первое заявление», – отметил эксперт.

По его оценке, ведется колоссальная работа по снижению эскалации. И пока США в режиме пожарной машины мечутся по Земному шару, Китай укрепляет позиции.

«Проходит чудовищная работа. То есть, точно так же, как когда-то я видел этот аппарат в работе по Украине, точно так же сейчас происходит по всем арабским странам, чтобы снизить эскалацию. Соединённые штаты никак не могут добраться до Китая, а Китай, пока идет конфликт на Украине, пока сейчас ситуация с Израилем, укрепляется. Он выпустил новый процессор, он поставил новую технологию, он ограничил поставки редкоземельных металлов в западные страны и в общем-то поставил их очень неудобное положение. Кстати, очень правильная политика. Читаю отчёты, что наша атомная промышленность радостно рапортует, что за прошлый год поставили в два раза больше ядерного топлива на Запад, чем положено. Я не просто не радуюсь – мы не должны были так делать! Наоборот, у них не должно было быть запасов, они должны были работать с колёс и понимать, что чуть что, краник перекрыли и всё, завтра нечем зарядить свои реакторы», – призывает Царёв.

Напомним, что есть и другое мнение, согласно которому, Росатому пока не нужно торопиться снимать США с российской «урановой иглы».