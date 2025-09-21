Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные хозяева каждый раз подбрасывают Киеву военную «допомогу» – исключительно чтобы от них отстали и продержались хотя бы ещё месяц-полтора.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин «Дед» Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению для нас, мы являемся их щитом в данный момент. И то, что я вижу со слов и действий разных европейских лидеров и американского лидера, наша задача, грубо говоря, истощить полностью Рашку, чем мы и занимаемся в данный момент. Иначе объяснить некоторые бездействия с их стороны я не могу… Такое ощущение, что дают какую-то капельку на сейчас, зная, насколько мы именно человеческим ресурсом можем перекрыть атаки орков – дали, чтобы вы от нас отвязались на сейчас», – огорчался глупый «Дед».