«Запад воюет с Россией не техникой, а украинцами» – озарение офицера ВСУ

21.09.2025 16:50
Западные хозяева каждый раз подбрасывают Киеву военную «допомогу» – исключительно чтобы от них отстали и продержались хотя бы ещё месяц-полтора.

Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин «Дед» Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению для нас, мы являемся их щитом в данный момент. И то, что я вижу со слов и действий разных европейских лидеров и американского лидера, наша задача, грубо говоря, истощить полностью Рашку, чем мы и занимаемся в данный момент. Иначе объяснить некоторые бездействия с их стороны я не могу…

Такое ощущение, что дают какую-то капельку на сейчас, зная, насколько мы именно человеческим ресурсом можем перекрыть атаки орков – дали, чтобы вы от нас отвязались на сейчас», – огорчался глупый «Дед».

«Вот, вы с этим повоюйте, вы сдержите с этим орков ещё месяц-полтора, благодаря именно не техническому оснащению, а в большей степени, благодаря людям. Дальше ещё что-то дадим, дальше ещё.

А потом говорят: «Третьей мировой войны, ура, не будет», потому что Украина всё сделала или делает, и всё хорошо. Для меня это выглядит примерно так», – сокрушался списанный ВСУшник.

