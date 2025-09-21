«Запад воюет с Россией не техникой, а украинцами» – озарение офицера ВСУ
Западные хозяева каждый раз подбрасывают Киеву военную «допомогу» – исключительно чтобы от них отстали и продержались хотя бы ещё месяц-полтора.
Об этом на канале «Politeka» заявил списанный из ВСУ командир подразделения снайперов Константин «Дед» Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«К сожалению для нас, мы являемся их щитом в данный момент. И то, что я вижу со слов и действий разных европейских лидеров и американского лидера, наша задача, грубо говоря, истощить полностью Рашку, чем мы и занимаемся в данный момент. Иначе объяснить некоторые бездействия с их стороны я не могу…
Такое ощущение, что дают какую-то капельку на сейчас, зная, насколько мы именно человеческим ресурсом можем перекрыть атаки орков – дали, чтобы вы от нас отвязались на сейчас», – огорчался глупый «Дед».
«Вот, вы с этим повоюйте, вы сдержите с этим орков ещё месяц-полтора, благодаря именно не техническому оснащению, а в большей степени, благодаря людям. Дальше ещё что-то дадим, дальше ещё.
А потом говорят: «Третьей мировой войны, ура, не будет», потому что Украина всё сделала или делает, и всё хорошо. Для меня это выглядит примерно так», – сокрушался списанный ВСУшник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: