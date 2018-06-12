12.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Запад возьмёт украинскую верхушку за фаберже

Принятый под давлением Запада закон о создании на Украине Антикоррупционного суда позволит в будущем ЕС и США оказывать беспрецедентное давление на политиков, отказывающихся играть роль марионеток.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил киевский политолог Николай Спиридонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поскольку имеет большое влияние международные институции, то я опасаюсь, что будут ловить не коррупционеров, а неудобных политиков. Потому что, по большому счёту, всех украинских министров – можно найти, за что посадить. Если внимательно посмотреть на их действия и финансовые потоки, то посадить можно каждого. А западные институции будут выбирать. Кто менее подконтролен, кто менее марионеточный, того посадит наш Антикоррупционный суд – самый гуманный суд в мире», – отметил политолог.

«Поэтому мы имеем вроде большую «перемогу», нас уже вроде как Венецианская комиссия похвалила, а что мы увидим по факту – я бы порекомендовал подождать год-полтора, потому что есть сомнение, что всё оно заработает так, как оно должно», – предположил Николай Спиридонов.