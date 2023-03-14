Запад все меньше говорит о победе Украины – Карасев

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Тезисы о «победе Украины» и «поражении России» в западной прессе уходят на второй план и используются все меньше.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, это связано с военными неудачами ВСУ, в том числе на фоне событий в Артемовске.

«Все меньше и меньше используется победный нарратив, что война закончится победой Украины над Россией. И все меньше и меньше сейчас в западных медиа, прежде всего западных медиа, конечно же, употребляется термин или выражение, что России должно быть нанесено поражение, военное поражение», – сказал эксперт.

Он допускает, что весной военная удача будет на стороне Украины.

«Это сможет вновь вернуть нарратив победы, военной победы, нарратив освобождения всей территории Украина в границах до 2014 года в военно-политическую мировую повестку или, по крайней мере, западную повестку. Но пока на фоне того, что происходит в Бахмуте, на фоне многих-многих других процессов, связанных с глобальной политикой, на фоне усталости, определенного истощения общественного мнения, как пишет западная пресса, на фоне истощения общественного мнения Запада в поддержке Украины, этот нарратив победы начинает отодвигаться в фон, на второй план», – заявил Карасев.