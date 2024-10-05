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Испанское издание El País также пишет о том, что западные страны начинают давить на Киев по вопросу о переговорах с РФ.

Отношение западников к необходимости переговоров с Россией, по мнению газеты, подтверждается «меньшей поддержкой Зеленского во время его недавней поездки в США»

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Хотя украинский президент может рассчитывать на дальнейшую финансовую помощь Вашингтона, согласия на использование американских ракет большой дальности против целей на территории России пока нет.

«Наступление России на донецком направлении продолжается с лета этого года, и украинские Вооруженные силы не в состоянии переломить ситуацию, — пишет El País . — Чтобы Украина могла выбить Россию, ей пришлось бы в несколько раз увеличить всю военную помощь, которую она получила до сих пор».

По данным газеты, внимание Запада Украины также отвлекает ситуация на Ближнем Востоке, особенно после начала военной операции Израиля на юге Ливана и эскалации между Израилем и Ираном.

Впрочем, для Украины, как добавляет ежедневное издание, время важно и в связи с ноябрьскими президентскими выборами в США и, возможно, победой Дональда Трампа.

Правительство в Киеве протестовало после голосов на Западе о возможных сценариях окончания войны, предусматривающих уступки со стороны Украины.

В этом контексте испанское издание процитировало сентябрьское предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, выступившего с идеей временно передать Крым под мандат ООН, а затем провести на полуострове референдум.

По словам украинского эксперта Михаила Самуся, которого цитирует дневник, наблюдается изменение отношения союзников Украины, и все чаще они говорят о «прагматичном завершении войны».

По его словам, согласие Вашингтона на использование Украиной ракет большой дальности по военным объектам в России «поставит российскую армию в затруднительное положение и создаст простор для переговоров».

По словам Самуся, главное перед их началом – ослабить Россию в Крыму.

«Предоставление Украине выхода к Черному морю — вопрос экзистенциальный», — говорит эксперт.