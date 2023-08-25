Запад втягивает весь мир в период беспредела – эксперт

Владимир Гладков .  
25.08.2023 16:57
  (Мск) , Москва
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Беспорядки, Беспредел, Военные преступления, Война, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Из-за нежелания Запада лишаться позиций мирового гегемона в скором времени тяжёлые экономические и логистические последствия могут настигнуть весь мир.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за нежелания Запада лишаться позиций мирового гегемона в скором времени тяжёлые экономические и логистические...

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«Будут различного рода проблемы – прекратятся какие-то переводы, какие-то транспортные хабы накроются. Прекратится взаимодействие между народами, между странами, туристические поездки прекратятся.

Потому что Запад в кои-то веки повёл себя принципиально. Раньше он заигрывал, пытался что-то доказать, объяснить. А сейчас он действует бесцеремонно. У него периоды такие, бесцеремонности и заигрывания. Скоро наступит период заигрывания, а сейчас период бесцеремонности. И в этот период злить этих придурков никто не стал», – сказал Шатров.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин не полетел на саммит БРИКС в ЮАР не из-за риска быть арестованным, а чтобы не накалять внутриполитическую обстановку у союзников, также страдающих от проамериканской пятой колонны.

«Путин не полетел в ЮАР – не потому, что его там арестовали бы. Путин не полетел в ЮАР для того, чтобы не создавать там внутриполитического кризиса, никто бы его там не арестовал.

Но у [местного] президента возникли бы определённые проблемы. И определённые партии выступали за это [арест]. Да, эти партии послали бы на обочину истории, но это создало бы определённые проблемы, неприятный фон. Сейчас можно говорить о том, что фон отличный», – добавил эксперт.

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