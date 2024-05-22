Запад втянул Моди в украинский шабаш, сыграв на противоречиях Индии и Китая

Украина уговаривает руководителей стран Глобального Юга приехать на «мирную конференцию» в Швейцарии 15-16 июня, уверяя, что никаких документов по итогам подписывать не придется, а выступления ограничатся «поддержкой мира во всем мире».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мне рассказали, сейчас украинцы, которые ведут модераторскую работу, по приказу американцев говорят лидерам Глобального Юга примерно следующее: не волнуйтесь, никаких документов принимать не будем. Поговорим, причём поговорим коротко, на выступление 2-3 минуты. То есть что-то такое обозначим, что мы в принципе не против мира – и всё, это самое главное. По сути дела, как клоунов собирают лидеров Глобального Юга. И премьер-министр Индии, к сожалению, сказал: мы в этом «шабаше злых клоунов» тоже хотим принять участие. Я почти уверен, что сам Моди не будет принимать в этом участие – слишком оскорбительно для него. Но, к сожалению, он поддался на давление и уговоры американцев. Потому что Китай против участия, тогда Индия «за». Для Индии в этом новом мире Китай выступает конкурентом, и решение Индии будет использовано американцами и западникам по полной программе», – указал Марков.

По его словам, постепенно будет происходить расслоение, если не раскол, Глобального Юга на тех, кто с Китаем, и занимает жесткую позицию по отношению к американцам, и тех, кто с Индией – и занимает более положительную позицию по отношению к США. И этот фактор обязательно будет использован, как аргумент для участия в конференции, посвященной так называемой формуле мира Зеленского. Ранее лидеры таких крупных государств, как Китай, Бразилия и ЮАР заявили, что не будут участвовать в этом саммите без России.

Эксперты сходятся во мнении, что главная цель конференции – легитимировать «просроченного» президента Украины Зеленского.