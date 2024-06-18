Запад вводил санкции против России с расчетом на поражение Украины

Анатолий Лапин.  
18.06.2024 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Санкции, Украина, Экономика


Санкции, которые страны Запада вводили против России, были рассчитаны на то, что Украина быстро проиграет, а с РФ потом можно будет восстановить отношения. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший крымский экономист, эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Клименко, сейчас стало очевидным, что Запад ошибся в своих прогнозах, а санкции оказались неэффективными.

Санкции, которые страны Запада вводили против России, были рассчитаны на то, что Украина быстро...

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«Когда начиналась вся эта санкционная история, а она началась почти в тот же день, 24 февраля 22-го года, во-первых, американцы и европейцы очень ошиблись. Они говорили: «Адские санкции обвалят ВВП России на 30%». Это говорили, я даже не хочу фамилии называть, очень известные мировые экономисты. Они ошиблись, они не знают Россию, не понимают, что Россия – это не обычная рыночная экономика, а экономика, которая переплелась со спецслужбами.

Кроме того, все эти санкционные пакеты у меня лично вызывают такую ассоциацию – как они считали в первые два-три месяца, что Украина за три дня или за несколько недель, так и санкции они вводили. Они вводили санкции так, чтобы после того, как Путин оккупирует Украину, частично, постепенно санкции снять и продолжить бизнес с Россией как всегда», – заявил Клименко.

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