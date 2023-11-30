Запад выбирает Залужного

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Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным – это символ того, что на Западе больше не делают безоговорочную ставку главу Украины.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если [депутат ВР] Марьяна [Безуглая] права и действительно это группа «Украинской правды», то мне тогда остается только посочувствовать власти, потому что мы прекрасно понимаем, кто стоит за этими ребятами, прекрасно понимаем их американские связи, внутриполитические украинские связи. Если это действительно так, значит, как минимум одна большая, связанная с Западом группа делает ставку уже не на Зеленского, не видит будущего в этой команде, а видит будущее совсем в другой команде», – сказал эксперт.

Он объяснил, почему Западу может быть выгоден Залужный.

«Залужный позволяет перезагрузить, обнулить ситуацию полностью. Любой генерал может заключить любое соглашение, может развернуть страну в любое направление. У него нет политических претензий, у него нет требований к западным партнерам. Он позволяет перезагрузить ситуацию, если западные партнеры решат менять стратегию по Украине», – заявил Бортник.