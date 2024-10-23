Запад выбрал украинскую ядерную бомбу

Елена Острякова.  
23.10.2024 13:00
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Политика, США, Украина


Запад уже дал ответ на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского (утратил легитимность после истечения срока полномочий), отказав Киеву во вступлении в НАТО.

Об этом американский эксперт в области внешней политики, безопасности и международных отношений Ариэль Коэн заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад уже дал ответ на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского (утратил легитимность после истечения...

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«Байден и Харрис против вступления Украины в НАТО. Против этого, насколько я понимаю, Шольц немецкий. Поэтому этот вопрос практически уже решен. Тем более при всей своей враждебности к Украине Трамп не будет вновь поднимать этот вопрос. Когда Зеленский говорит о своем плане победы и говорит «либо НАТО, либо ядерное оружие», западный ответ – «это не НАТО», – сказал Коэн.

Владимир Зеленский предъявил свой ультиматум Западу на прошлой неделе, заявив, что Украина будет или с ядерным оружием, или в НАТО, однако уже в понедельник во время визита в Киев шефа Пентагона Ллойда Остина взял свои слова о ядерном оружии обратно.

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