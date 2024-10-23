Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад уже дал ответ на ультиматум президента Украины Владимира Зеленского (утратил легитимность после истечения срока полномочий), отказав Киеву во вступлении в НАТО.

Об этом американский эксперт в области внешней политики, безопасности и международных отношений Ариэль Коэн заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Байден и Харрис против вступления Украины в НАТО. Против этого, насколько я понимаю, Шольц немецкий. Поэтому этот вопрос практически уже решен. Тем более при всей своей враждебности к Украине Трамп не будет вновь поднимать этот вопрос. Когда Зеленский говорит о своем плане победы и говорит «либо НАТО, либо ядерное оружие», западный ответ – «это не НАТО», – сказал Коэн.

Владимир Зеленский предъявил свой ультиматум Западу на прошлой неделе, заявив, что Украина будет или с ядерным оружием, или в НАТО, однако уже в понедельник во время визита в Киев шефа Пентагона Ллойда Остина взял свои слова о ядерном оружии обратно.