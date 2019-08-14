Запад выдвинул новые претензии к Сербии – Россия заступилась

14.08.2019, Белград , Ксения Голуб-Секулович

Албанский сепаратистский режим должен отменить экономическую блокаду сербских анклавов Косово, а Сербии следует отказаться от непримиримой позиции по отказу признания незаконно отторгнутого при поддержке Запада края.

Об этом говорится в совместном заявлении правительств США, Франции, Великобритании, Италии и Германии, сообщает издание Blic.

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«Статус-кво препятствует продвижению Косово и Сербии к членству в ЕС и просто не является устойчивым. После многих лет застоя пришло время положить конец конфликтам 90-х годов и достичь путем переговоров соглашения, приемлемого для обеих сторон, которое обеспечит безопасное и процветающее будущее для граждан Косово и Сербии», – сказано в совместном заявлении, которое предоставило агентству Танюг посольство США.

Правительства призывают Косово и Сербию как можно скорее возобновить поддерживаемый ЕС диалог и требуют, чтобы «обе стороны воздерживались от шагов, препятствующих достижению соглашения, необходимого обеим странам для достижения более широкой евроатлантической интеграции и всех связанных с этим выгод».

«Мы готовы через оказание поддержки высокому представителю ЕС усилить нашу роль в процессе, но не можем этого сделать, пока обе стороны не покажут готовность к компромиссу, и пока не устранят препятствия, и пока не начнут разговор. Для Косово это означает отмену пошлин, которые они наложили на Сербию. Для Сербии это означает прекращение кампании по отмене признания независимости Косово», – говорится в заявлении.

«Мы хотим, чтобы граждане Косово и Сербии могли пользоваться плодами устойчивого мира и иметь возможность строить свое будущее», – подчеркивают на Западе и обещают: «готовы всячески помочь».

На данное заявление откликнулись как в Белграде, так и в Приштине.

Президент самой влиятельной, правящей Демократической партии Косово Кадри Весели написал в своем профиле в Facebook: «Мы должны защищать интересы Косово, но мы не сможем сделать этого без наших стратегических партнеров. Поэтому мы приветствуем усилия США, ЕС, Германии, Великобритании, Франции и Италии по продолжению диалога. Однако мы требуем от ЕС предотвращения финансирования параллельных структур в Косово правительством Сербии, чтобы остановить сербские колониальные проекты путем строительства поселений на севере, разрешить восстановление сгоревших домов, в которых жили албанцы до 2001 года, и осудить сербских преступников и насильников за преступления против невинных албанцев во время и после войны в Косово», – цитирует Весели портал «Kosovo online».

«Сербия будет продолжать преследовать свои собственные интересы», – в свою очередь заявил директор Управления по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

Он выразил удивление тем, что в заявлении стран Запада на один уровень с Сербией ставится незаконное псевдо-государство Косово, вводящее блокаду вопреки торговым соглашениям, и пытающееся получить членство в международных организациях.

Между тем, отметил Джурич, обнародованный документ с призывом к окончательной капитуляции Белграда наглядно демонстрирует, чего от Белграда добиваются страны Запада.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в своем аккаунте в Twitter также заявил, что авторы заявления по Балканам создают предпосылки для того, чтобы Белград вновь обвинили в «провале диалога».

«Возобновить диалог можно только при активной работе с Приштиной и оказании давления на Приштину с целью отмены пошлин …», – отметил Боцан-Харченко.

«В чем заключается вопрос установления диалога с отзывом признания независимости Косово в одностороннем порядке?» – также задал вопрос российский посол.

«Никто не взялся за задачу предотвратить проталкивание Косово в международные институты, что противоречит нормам международного права», – подчеркнул Боцан-Харченко.