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Украинские ресурсы полностью исчерпались в первые три месяца войны против РФ, а сейчас подходят к концу и возможности спонсирующего киевский режим Запада.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинских военно-экономических ресурсов на противостояние такому полномасштабному вторжению хватало месяца на три. Если взять в совокупности боеприпасы, военную технику, войска, которые у нас были на тот момент, то месяца на три нашего сопротивления хватало. Если бы во время периода «Минска-2» не происходили взрывы наших складов, которые сейчас все уже осознают, что это были диверсионные акты, то военных ресурсов нам бы хватило месяцев на шесть, не больше», – сказал Кочетков.

Политтехнолог подчеркнул, что сейчас Украина продолжает существовать только за счёт Запада, однако и его ресурсы подходят к концу.

«То есть с трёх месяцев войны мы во многом существуем за счёт внешней поддержки наших союзников. Три месяца сами, за счёт внутреннего ресурса, всё остальное – за счёт поддержки. Наши союзники выгребли сейчас, в частности под наше наступление, все свои арсеналы, и вся свободная техника предоставлена Украине. Так, чтобы не идти в ущерб собственной обороноспособности», – добавил он.