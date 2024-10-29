Запад выгреб все, что мог. В победу Украины больше не верят – Рахманин

Страны Запада сильно ограничили военную помощь Украине потому, что во-первых, сами устали от конфликта, а во-вторых, опустошили свои склады.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте будем объективны – 90% того, что так или иначе появляется в нашей повестке дня и обсуждается, оно напрямую связано с войной и с тем, что происходит на фронте. Как только у нас начинаются неудачи на линии боевого соприкосновения, сразу начинаются разговоры о примирении и о выборах как следствие. Как только у нас начинаются какие-то успехи, эта тема замирает – все абсолютно очевидно и объективно. Я думаю, что сейчас это обрело иного звучания за счет того, что наши партнеры более активно стали об этом говорить, как об одном из способов остановки горячей фазы конфликта – это переговоры, поиск каких-то точек соприкосновения», – сказал депутат.

Он напомнил, что сейчас все чаще звучат следующие предложения от Запада: остановка по фактической линии боевого соприкосновения, какое-то длительное прекращение огня на тех или иных условиях.

«Потому что им самим это надоело, с одной стороны, с другой – они не видят, каким образом мы сможем достичь победы, объективно не видят. Ну и в-третьих, не будем забывать, что эта очень сдержанная военная помощь, которая нам сейчас предоставляется, связана не только с ожиданием президентских выборов, а еще и с тем, что практически все, что у них было на складах и базах хранения, они уже выгребли. А давать то, что ставит под угрозу их собственную безопасность и обороноспособность, они не хотят», – заявил Рахманин.