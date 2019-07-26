Запад выходит на новый уровень информационной войны с Россией

26.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Западные страны пошли по пути прямой дискриминации неугодных им российских СМИ, путем включения их в «черные списки».

Об этом в ходе пленарного заседания сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На недавней глобальной конференции по свободе слова создана так называемая Глобальная коалиция за свободу слова. В её рамках страны, руководство которых неоднократно лгало миру по поводу Ирака, Ливии, Сирии, а также Украины, собираются вести борьбу за так называемую достоверную информацию.

На Западе также готовятся индикаторы доверия к журналистике. Это делается для создания «черных» и «белых» списков СМИ, то есть СМИ, заслуживающих доверия, и не заслуживающих доверия.

По сути, речь идет о подготовке к сегрегации, делению СМИ на «правильные» и «неправильные».

Нам предлагают новую информационную реальность, до сих пор информационная война не была кодифицирована, теперь её структурируют и юридически, и политически.

До сих пор информация обслуживала политику. Сегодня сама информация – это политика, она политику формирует. Это, безусловно, требует ответных действий. Мы не можем оставлять это поле инициаторам информационной войны», – отметил он.

При этом сенатор призвал провести аналогичное мероприятие с российской стороны, с целью поиска путей противодействия глобальной информационной войне.

«В связи с этим мы намерены нашей комиссией проработать основные направления противодействия этим усилиям на следующий политический год. Призываем наших коллег-сенаторов активно включать тематику свободы СМИ в наши международные встречи, конференции, контакты по линии групп дружбы и так далее.

Есть также идея провести международную конференцию на тему свободы СМИ в условиях информационной войны, совместно с международным информационным агентством «Новости». В предварительном порядке эта инициатива обсуждена с руководством агентства и нашла с его стороны полную поддержку», – рассказал Алексей Пушков.

Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко высказала поддержку данной инициативе.