Запад вынашивает план быстрой и масштабной интернационализации украинского конфликта

Елена Острякова.  
19.06.2024 19:45
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Спецоперация, Украина


Швейцарский «саммит мира» позволил Западу оценить свои возможности по мобилизации международных сил.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил доктор политических наук, профессор кафедры «Cоциально-философские и политические науки» Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.

Швейцарский «саммит мира» позволил Западу оценить свои возможности по мобилизации международных сил. Об этом...

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«Если у нас чаще оценивают саммит как «пузырь», который лопнул, то в Британии и США – по сути и не вдаваясь в подробности протестировали количество и качество своих сторонников и противников. Несмотря на скромность тезисов итогового швейцарского коммюнике, они имеют двойное дно и могут служить отправной точкой быстрой и масштабной интернационализации украинского конфликта», – сказал Ирхин.

Эксперт напомнил, что перед «мирной конференцией» прошел саммит «Большой семерки» G-7 в Италии, где было подписано 10-летнее соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной, а также России был предъявлен счет на «восстановление Украины» в размере 486 млрд долларов США. Кроме того, в Нижнем Новгороде состоялась встреча министров иностранных дел государств БРИКС и стран, которые формируют коалицию коллективного Незапада.

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