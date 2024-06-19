Запад вынашивает план быстрой и масштабной интернационализации украинского конфликта
Швейцарский «саммит мира» позволил Западу оценить свои возможности по мобилизации международных сил.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил доктор политических наук, профессор кафедры «Cоциально-философские и политические науки» Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.
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«Если у нас чаще оценивают саммит как «пузырь», который лопнул, то в Британии и США – по сути и не вдаваясь в подробности протестировали количество и качество своих сторонников и противников. Несмотря на скромность тезисов итогового швейцарского коммюнике, они имеют двойное дно и могут служить отправной точкой быстрой и масштабной интернационализации украинского конфликта», – сказал Ирхин.
Эксперт напомнил, что перед «мирной конференцией» прошел саммит «Большой семерки» G-7 в Италии, где было подписано 10-летнее соглашение о гарантиях безопасности между США и Украиной, а также России был предъявлен счет на «восстановление Украины» в размере 486 млрд долларов США. Кроме того, в Нижнем Новгороде состоялась встреча министров иностранных дел государств БРИКС и стран, которые формируют коалицию коллективного Незапада.
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