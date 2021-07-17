Запад вынашивает планы развала России на 10 частей, – лидер партии «Родина»
Запад вынашивает планы развала России как минимум на десять отдельных государств. Это, по задумке недругов, позволит ослабить РФ и лишит ее влияния на международной арене.
Об этом на пресс-конференции заявил лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Политик подчеркнул, что планы Запада невыполнимы.
«Угроза заключается в том, что в США, например, есть давно уже план развала России на десять частей, они даже этого не скрывают. Им это нужно для того, чтобы мы не были той страной, которая может на что-то влиять. Югославия тому пример. Они пойдут на все, что угодно, как только мы ослабнем.
Такая угроза есть – другой вопрос, что такой возможности у них нет. А угроза такая была всегда у России – и во времена империи, потому что такая огромная страна, с такими богатствами, которые у нас есть – это просто лакомый кусок для любого, особенно для наших злейших друзей – Англии и США. Но сделать это сегодня невозможно, во всяком случае, извне: если мы сами себя не развалим, никто не развалит», – заявил Журавлев.
Политик также отметил, что русский народ сегодня является самым большим разделенным народом в мире.
«Мы прекрасно понимаем, что русский народ – самый разделенный народ в мире, у нас больше 20-ти миллионов живут за пределами России. И нам обязательно надо их защищать. Причем, защищать уже более активно и мощнее – это наша большая задача», – сказал лидер «Родины».
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