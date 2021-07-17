17.07.2021, Владивосток, Максим Карпенко
 
Дзен, Запад, Политика, Россия
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Запад вынашивает планы развала России на 10 частей, – лидер партии «Родина»

Запад вынашивает планы развала России как минимум на десять отдельных государств. Это, по задумке...

Запад вынашивает планы развала России как минимум на десять отдельных государств. Это, по задумке недругов, позволит ослабить РФ и лишит ее влияния на международной арене.

Об этом на пресс-конференции заявил лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подчеркнул, что планы Запада невыполнимы.

«Угроза заключается в том, что в США, например, есть давно уже план развала России на десять частей, они даже этого не скрывают. Им это нужно для того, чтобы мы не были той страной, которая может на что-то влиять. Югославия тому пример. Они пойдут на все, что угодно, как только мы ослабнем.

Такая угроза есть – другой вопрос, что такой возможности у них нет. А угроза такая была всегда у России – и во времена империи, потому что такая огромная страна, с такими богатствами, которые у нас есть – это просто лакомый кусок для любого, особенно для наших злейших друзей – Англии и США. Но сделать это сегодня невозможно, во всяком случае, извне: если мы сами себя не развалим, никто не развалит», – заявил Журавлев.



Политик также отметил, что русский народ сегодня является самым большим разделенным народом в мире.

«Мы прекрасно понимаем, что русский народ – самый разделенный народ в мире, у нас больше 20-ти миллионов живут за пределами России. И нам обязательно надо их защищать. Причем, защищать уже более активно и мощнее – это наша большая задача», – сказал лидер «Родины».

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