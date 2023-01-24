Запад вынесет себе приговор, если тронет Крым – Живов

Любая попытка ВСУ под руководством Запада напасть на Крым превратит специальную военную операцию в Великую Отечественную войну.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, автор блога «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как только первый солдат ВСУ пересечет Перекоп, специальная военная операция превратится в Великую Отечественную войну. Сейчас в СВО задействовано может быть 10% граждан России, а 90% продолжают вести свою обычную жизнь. Все-таки, справедливости ради наша экономика более-менее выдержала, и резкого падения, которое бы десятки миллионов людей лишила работы, не произошло. Россия пока держится на плаву. Но вот момент пересечения Крымского перешейка – это краеугольная точка существования современной России, это камень, который лежит в основе фундамента современной Российской Федерации, и пересечение первого же солдата ВСУ границы Крыма превратит всё это в Великую Отечественную войну», – уверен блогер.

В первую очередь, это грозит применением оружия массово поражения, которого у России так много, что это порождает определенные негативные последствия, такие как инерция военно-политического мышления.

«Понимаете, у нас 6 тысяч тактических ядерных боеголовок и еще 1 тысяча заряженных больших боеголовок. Тактическое – это до 50 килотонн, а 50 килотонн – это стертый в пух и прах Киев, а мегатонна – это весь округ Вашингтон или весь округ Нью-Йорк, – подчеркнул Живов. – Но никто не будет стрелять по Вашингтону или Нью-Йорку, буду стрелять по разлому. Поднимется километровая волна, которая смоет Соединенные Штаты Америки. Я не пытаюсь набить нам очков, я просто говорю о том, что вот это понимание лежит у каждого российского военачальника – огромный дубинище, даже лёгкое касание которого просто оборвет историю. У всех достаточно ракет, чтобы по кругу все страны истребить вообще. Поэтому мы до сих пор великая держава. Мы уже давно экономически и политически не великая держава, мы уже и в научном плане давно не великая держава, но за счет ядерных боеголовок – у нас есть инерция мышления. Другая страна, не имеющая таких ресурсов, уже бы начала быстрее шевелиться. Мы медленно раскачиваемся».

По оценке Живова, стремление США и Запада – постепенно повышать ставки до границы возможного, и нанести такое поражение России, при котором применение тактического оружия станет невозможным.

«Мы говорим: «ну ребят, ну куда вы лезете, 6 тысяч ядерных боеприпасов, мы же вас в порошок сотрём». Они нам – «не сотрете, не сотрете, вот мы вам ещё сейчас хаймарсиком ударим. А что, как вы отреагируете, если мы вам беспилотничком по стратегической авиации шлёпнем. Ух, никак не отреагировали, так не пора ли танки поставить?» Понимаете, они шаг за шагом повышают и смотрят, когда мы начнём уже открывать дверь склада с надписью «Тактические ядерные боеприпасы», – пояснил блогер. – Я так подозреваю, что осенью мы её приоткрывали слегка, но были переговоры в Турции, и как-то всё устаканилось. Их задача нанести нам такое военное поражение, чтобы мы эту дверь склада не открыли. Наша задача – вообще не допускать военного поражения, а одержать военную победу. Потому что есть вероятность, что нам потом ещё придётся с гораздо более серьёзным противником столкнуться. Это может быть альянс Польши и пояса немецких стран, это может быть и всё НАТО».

Живов уверен, что дойти до Крыма для ВСУ невыполнимая задача, но если так случится, то ответная реакция не заставит себя ждать – с Украиной будет покончено.

«Во-первых, до Крыма не дойдут, их в первом же поле размотают. Там артиллерия у нас очень хорошо научилась работать, последний год очень хорошо. Но вот если вдруг по каким-то причинам так случится, что они пересекут рубеж Крыма, это будет уже вообще другая история, это будут другие виды вооружений, и это будет 30 миллионов мобилизационного резерва, а если со всякими не очень здоровыми мужчинами предпенсионного возраста, то все 40 миллионов. Если мы как говорится все обнимемся, возьмем ножи, и, взявшись за руки, просто всю эту территорию в 4 тысячи км пройдем ровным строем», – заключил Живов.