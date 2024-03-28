Запад вынудит Украину отказаться от курса в НАТО – экс-посол в США

Анатолий Лапин.  
28.03.2024 17:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Если на юбилейном саммите НАТО, который состоится этим летом в Вашингтоне Украина получит отказ, это может привести к тому, что киевский режим опустит руки и откажется от дальнейшего курса на членство в Альянсе.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если на юбилейном саммите НАТО, который состоится этим летом в Вашингтоне Украина получит отказ,...

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«Я думаю, что наша позиция такая – сложить руки, заявить публично, что мы не можем, потому что США не хотят. В этой ситуации – ловушка. То есть, на саммит в Вашингтон едет президент Украины, – ну вы понимаете, он поедет, делегация поедет, потому что мы в формате НАТО, мы заявку подали. Я бы назвал это – кандидатом.

Еще нет такой формулировки, но аспирантом. Едет делегация, мы этого не получаем, наше руководство говорит: «Ну, видите, мы все сделали, нас не взяли». И все. У меня большие опасения, что тогда после этого саммита вообще активной работы, причем с двух сторон, – по этим вопросам уже не будет. А угроза для Украины никуда не девается», – страдал Чалый.

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