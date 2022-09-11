Запад вынуждает Россию теперь и к отступлению с Запорожской АЭС

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Новости Украины

Сегодня вечером по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном. Вскоре после этого руководство МАГАТЭ заявило о начале подготовки к созданию некоей «охранной зоны» возле Запорожской АЭС.

Наблюдатели опасаются, что это может означать реализацию ранее отвергавшегося Россией украинско-западного плана по «демилитаризированной зоне» возле станции. Фактически этот сценарий предполагает отступление России с еще одной занятой территории вслед за Харьковской областью. Евросоюз, как сообщалось ранее, рассчитывал получать электроэнергию с ЗАЭС, поэтому Киев всячески пытался сорвать отключение ее от украинской энергосистемы.

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Вот что сначала сообщила пресс-служба Кремля:

«Проведён подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены. Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ. Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители. При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Условлено продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях».

А через несколько минут Twitter МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси распространил заявление:

«Необходимо срочное создание вокруг ЗАЭС охранной зоны ядерной и физической безопасности, начаты консультации».

Военкор Ольга Курлаева в своем Telegram приводит данные, что вокруг АЭС действительно идут тайные переговоры. Украинцы добились этого шантажом – угрозой новых обстрелов в случае, если станция будет переключена с российской на украинскую энергосистему.

«Возникли «господа украинцы», которые сказали: «нет, запитываться будем от нас». Прям открытым текстом. «Иначе мы вам устроим опять веселую жизнь, если попробуете запиататься от линии Джанкой-Мелитополь-Молочанск». Почему? Все просто. Тогда как бы атомная станция вошла бы в российскую систему энергетических сетей, а для них это вопрос политический. Кто-то на «верху» пошел на «переговоры» (мы любим переговоры)… Это не более, чем инструмент и площадка для торга, шантажа, и попытки выдавить РФ из Энергодара… Нам навяжут многосторонние политические переговоры на энергетическую тематику. Встанет вопрос о передаче управления Запорожской атомной станцией ее нынешнему оператору – НАЭК. Министр иностранных дел Германии госпожа Бербок уже заявила о том, что Германия будет настаивать на передаче Запорожской АЭС НАЭКу. Типично военно-политическая игра, в которую нас втягивают, а мы втягиваемся».

Расчет врагов России на то, что после остановки АЭС в Энергодаре начнется энергетический кризис.

«Социальный аспект: тезис о том, что станция умерла, на людей подействует убийственно, они и так в состоянии стресса. Зимой все будет «не гуд». Особенно без отопления, в том числе, и для атомной станции. Вода в фонтанах должна быть теплой, а не льдом. Потому что если вода заледенеет, а именно это и будет, если воды теплой там не будет, а теплая вода – это отопление, а отопление без атомной станции в этом городе невозможно. Замкнутый круг. Это довольно длинная многоходовка, целью которой является формирование образа несостоятельной РФ, и последующее ее выдавливание с этой территории».

Политолог Сергей Марков полагает, что Запад сейчас навязать новое мирное соглашение России, которое обернется очередным обманом.

«Уважаемые российские политики и государственные деятели! Любое упоминание вами слов «переговоры с Киевом» воспринимается США и Западом в целом, да и тем же Киевом, как проявление вашей слабости и слабости России. И готовность капитулировать перед ними. И приводит только к ужесточению позиции Запада. Поэтому, пожалуйста, не произносите сейчас слов «переговоры с Киевом». Не время сейчас ни для этих слов, ни для переговоров. Был Минск 1, обманули. Был Минск 2, обманули. Был Стамбул 3, обманули. Была еще Женева 0, в апреле 2014, тоже обманули. Был «Киев -1» в феврале 2014, тоже обманули. И сейчас планируют обмануть, 100%», – прогнозирует Марков.

Глава Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер обращает внимание на еще одну нелогичность действий российской стороны – отступая из Харьковской области, она оставила Киеву критически важные газовые скважины.

«Можно было бы вспомнить, что этот регион – самый основной поставщик украинского газа. Именно там находятся главные месторождения газа, которые до сих пор заполняют газовые хранилища, обеспечивая Украину газом собственной добычи. Шебелинка и прочие – в нескольких десятках километров от границы. И эти скважины – не мобильные артиллерийские системы, и станции перекачки – не скрытые позиции РСЗО. А для чего Россия благородно дает возможность обеспечить Украину газом?» – изумляется Шеслер.