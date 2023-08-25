Запад выпустил российского зверя – Фарион

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Запад помогает Украине только потому, что на данном этапе его интересы совпадают с украинскими.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила скандальная националистка, экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она упрекнула Запад в недостаточной помощи Украине и определила его виновным в том, что у Киева не осталось ресурсов после того, как он лишился ядерного оружия в рамках «Будапештского меморандума».

«Только потому, что теперь в определенной степени интересы США совпадают с нашими интересами, они нам помогают. Помогают ровно так, чтобы отслеживать, чтобы мы слишком быстро не победили. И за это время, пока они дозировали нам это оружие, которое у нас забирали в соответствующее время, московиты успели выстроить такие оборонные рубежи, заминировать так Украину, что нашим воинам приходится на цыпочках двигаться… Этого всего можно было избежать, если бы украинцы получили то оружие, которое они отдавали по «Будапештскому меморандуму», – возмущается националистка.

«Когда мы говорим об этом шансе, то он существует только из-за того, что интересы Великобритании тут совпадают с интересами Украины. Во время Второй мировой войны они не совпадали. Черчилль, произнося свою речь, очень хорошо понимал, что на самом деле, это затишье перед следующей войной – той, которая длится сейчас. И он четко использовал эту метафору «железный занавес». Так кто же дал возможность, чтобы этот занавес упал на Европу? Вы же этот занавес сами и опустили, и теперь из этого занавеса выпущен зверь», – заявила Фарион.