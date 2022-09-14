Запад вышел за рамки гибридной войны – Евстафьев

Новости Украины

Коллективный Запад выходит на новый, силовой, уровень противостояния с Россией, в то время как Москва снова упустила время, ожидая, что перемен не будет, по крайней мере, до выборов в США.

Об этом во время эфира на телеканале «Россия 1», заявил политолог Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная ставка Запада, она по большому счету была до самого последнего времени – на экономическую войну. А вот сейчас она опять изменилась. Посмотрите, сейчас они занимаются тем, что раскачивают периметр вокруг России по всей Евразии. Действительно, вот у нас уже есть война на Украине. У нас есть опять разогретый конфликт в Карабахе или вокруг Армении и Азербайджана, он уже перешёл на новую стадию. У нас есть явное обострение, по крайней мере, по одной, а скорее и по двум точкам в центральной Азии. Вероятнее всего, мы получим что-то в зоне того, что раньше называлось Великая степь, где самая большая сухопутная граница России. И это будет довольно быстро. Но это уже – использование военно-силовых инструментов. Они перешли на другую стадию. Они постепенно отходят от принципиальной ставки на, именно – экономическое надламывание России. И делают ставку на более жёсткие методы. Почему? Потому что до них дошло, что чисто экономическими методами – Россию не сломать. Россия продемонстрировала сравнительно высокий, по сравнению с тем как они планировали, уровень социально-экономической устойчивости», – сказал политолог.

По его словам, сейчас Запад готов не только перейти к более жёстким методам воздействия на Россию, но и включить в этом самый широкий спектр силовых инструментов.

«В данном случае мы опять упустили ветер времени. Потому что мы все думали, и я тоже думал, и я тут тоже не снимаю с себя ответственности, потому что я думал, что, по крайней мере, до выборов в США они будут пытаться удерживаться в рамках гибридной войны. Что называется, на низших стадиях обострения. Но они сыграли новое обострение. Они перешли на прямое участие своих ЧВК. Ну, якобы ЧВК. Я не удивлюсь, если там сейчас всплывёт, такое бывает в военной бюрократии, у них тоже, у них, кстати, чаще, чем у нас это бывает, не уволенный в запас по бюрократическим проволочкам, сейчас погибший сержант, которого не успели уволить в запас, всплывёт погибшим на Украине. Такое у них регулярно случалось. Они перешли на новый уровень. Они выходят за рамки сценария гибридной войны», – констатировал Евстафьев.