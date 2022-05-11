Запад вывозит из Украины все имеющиеся продовольственные запасы

Запад устраивает на Украине новый голодомор, пытаясь вывезти с ее территории зерно, которое ранее экспортировалось через морские порты, закрытые сегодня на время спецоперации. Так, правительство ФРГ разрабатывает план создания «зернового моста», который позволит вывезти зерно при помощи железнодорожного и автомобильного транспорта.

Речь может идти о порядка 20-ти миллионах тонн зерновых, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экспорт происходит под благими предлогами.

При этом, эксперты сомневаются в благих намерениях Запада, отмечая, что вывоз зерна из Украины толкает ее саму в продовольственный кризис.

«Если они поставки вооружения называют помощью Украине, если они собираются ограбленные резервы России отправить на помощь Украине, а Украина и этих денег не получит – все пойдет сразу транзитом в ВПК США и европейских стран. Это все говорит о том, что в расчет Украину никто не берет, пытаются воспользоваться моментом и вытащить из нее все, что возможно.

Там не только зерно – сейчас все запасы продовольствия попытаются вывезти из Украины. Не зря обнуляют все пошлины на украинские товары – и Британия, и Европейский союз. Вплоть до консерв, помидоров, меда и всего остального. Смотришь на весь процесс и понимаешь, что на Украине поставлен «крест», считают, что там уже никого кормить не нужно, смысла в этом никакого нет.

Процесс, конечно, забавный, он демонстрирует, как на самом деле относятся все эти страны-помощники Украины к ней и ее народу.

Нам нужно по мере возможности не давать вывезти это зерно, оставлять его до лучших времен. Сама военная операция уже ограничивает возможности украинского экспорта. Сейчас все, что будет вывезено из Украины, уж точно пойдет не на пользу тому населению, которое остается на этой территории. Конечно же, лучше, чтобы эти запасы остались на территории Украины», – заявил экономист Александр Дудчак.