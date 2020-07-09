09.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Донбасс, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

Запад взращивает украинский нацизм, чтобы выбить Россию из Арктики – политолог


Запад пытается ограничить Россию в освоении Арктики – первые санкции, которые были введены якобы из-за присоединения Крыма, касались как раз технологии в сфере добычи нефти именно в арктических условиях.

В этой связи России не стоит рассчитывать на помощь со стороны – и активнее развивать свое присутствие в регионе.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Дмитрий Бабич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас, именно сейчас, обстоятельства сложились так, что нам помогать никто не будет. Напротив, если посмотрите внимательно, с чего начинались санкции послекрымские против России, прежде всего, зашла речь, чтобы не давать России технологии, которые позволяют добывать нефть и другие полезные ископаемые в арктических условиях.

Именно это оборудование первым попало под санкции. Поэтому, если говорить о внешнем контуре развития нашей Арктики, нам, я думаю, на ближайшие двадцать лет надо забыть о мечтах привлечь серьезно какие-то западные ресурсы для помощи в нашем развитии нашего сектора Арктики.

В 90-е годы, начале 2000-х такие компании, как StatOil, ExxonMobil помогали нам развивать Арктику, проявляли к ней интерес, но сейчас политическое давление на них будет огромно в направлении того, чтобы не сотрудничать с Россией. То есть, во взгляде Запада на Арктику, в том числе на российскую Арктику, превалирует именно этот геополитический момент.


Экономическими интересами, интересами государств объяснить это невозможно. Потому что опыт экономического сотрудничества в нашей Арктике оказался очень благотворным для того же Запада. Та же компания StatOil получила большие прибыли, ExxonMobil тоже не осталась в накладе. Если бы не американские санкции, прибыли бы, конечно, были больше.

Но тут властвует именно идеология. Новая, радикальная, ультра либеральная идеология, которая сейчас правит с США, в Евросоюзе. К сожалению, эта идеология рассматривает Россию как противника», – отметил Бабич.

Эксперт также подчеркнул, что помогают в сдерживании России в Арктике, как ни странно, украинские националисты. Под видом борьбы с «российской агрессией на Украине» Запад пытается остановить развитие РФ.

«И с Канадой, и с США мы в мирные годы хорошо сотрудничали в Арктике, и этот период может вернуться. Но для этого должны произойти изменения на Западе. К сожалению, сегодняшний Запад ждет изменений, в том числе революционных, только от нас…

Вдруг этот украинский национализм начинает быть востребованным в Канаде. Почему? Потому что самое главное – эта ультра-либеральная идеология, которую воплощает фактически Джастин Трюдо, она рассматривает Россию как реакционное государство, которое должно быть как-то изменено очень сильно внутренне. И тут они обращаются в том числе и к такому ресурсу, как украинские националисты», – делает вывод Бабич.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть