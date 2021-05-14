Запад взял курс на дестабилизацию Молдовы – МИД РФ

14.05.2021, Москва, Владимир Гладков

США и некоторые страны Европы пытаются вмешаться во внутриполитические процессы Молдавии и повлиять на результат досрочных выборов, которые пройдут там этим летом.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжаем внимательно следить за внутриполитической ситуацией в Республике Молдова, где 11 июля сего года состоятся досрочные парламентские выборы. Рассчитываем, что они пройдут в атмосфере честной и свободной конкуренции, а их результаты будут в полной мере отражать волю жителей республики. Намерены принять участие в наблюдении за процессом голосования по двусторонней линии и в составе миссий международных организаций, включая СНГ и ОБСЕ.

Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство и основные органы власти республики, в том числе ЦИК, в целях реализации политических и экономических интересов собственных стран.

Регулярно звучат публичные заявления, в том числе на международных площадках, с критикой молдавских политических сил, выступающих за сохранение связей с Россией и сотрудничество с евразийскими интеграционными объединениями. Это и есть прямое вмешательство и попытка оказать влияние перед голосованием», – сказала она.

Захарова подчеркнула, что подобное вмешательство и проявление двойных стандартов является открытой демонстрацией неуважения к народу Молдавии.

«Проявляются очевидные «двойные стандарты». США и страны ЕС диаметрально противоположно ведут себя по отношению к аналогичным действиям нынешнего президента Молдавии и её предшественника. То же самое относится к различным политическим фракциям молдавского парламента. Подобные действия являются проявлением неуважения к молдавскому народу, суверенитету страны и способны привести к еще большей поляризации и дестабилизации общества.

В очередной раз призываем наших западных партнеров отказаться от практики «двойных стандартов» и прекратить неприкрытое вмешательство во внутриполитические процессы Республики Молдова, что особенно важно в период подготовки досрочных парламентских выборов», – резюмировала представитель МИД РФ.