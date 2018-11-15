Запад взял партнёра Порошенко за фаберже

15.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Европарламент принял беспрецедентно жесткую резолюцию по ситуации в Молдавии, объявив о нарушении договора об ассоциации с ЕС. В резолюции заявлено о захвате власти олигархами, расцвете коррупции и давлении на оппозицию.

Интрига заключается в том, что еще недавно Молдова считалась «передовиком» в деле евроинтеграции и приводилась в пример Украине – так, Кишинев первым получил безвизовый режим. Теперь ситуация меняется – финансовая помощь бывшей советской республике замораживается до подведения итогов парламентских выборов 2019 года.

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В документе указывается один из главных виновников сложившейся ситуации – миллиардер Влад Плахотнюк, которого в прессе неоднократно называли «теневым хозяином Молдовы», что контролирует ключевые политсилы в стране – причем, с ним связывали не только прозападные партии, но и «пророссийского» президента Игоря Додона (к слову, и «проевропейские» партии, и Додон занимают синхронную позицию по блокаде Приднестровья с целью принуждения возвращения под контроль Кишинева и не признают итоги референдума, зафиксировавшего желание жителей ПМР к воссоединению с Россией).

Плахотнюк известен также как бизнес-партнер украинского президента Петра Порошенко. Порошенко не раз напрямую действовал на Украине в пользу Плахотнюка, преследуя его недругов из Молдавии, – вплоть до высылки из страны. А еще общие интересы Порошенко и Плахотнюка замыкаются на Приднестровье, с чем наблюдатели связывают усиление блокады республики.

Экс-посол Молдовы в ОБСЕ и ООН Алексей Тулбуре утверждает, что Плахотнюк предпочитал действовать в духе украинских политиков – шантажировать Запад угрозой смены вектора страны на пророссийский (тут вновь подтверждается версия о связи с Додоном).

«Я считаю, что Плахотнюку надо сдаваться сейчас, не ждать персональных санкций и ареста… Никакого хорошего выхода для Плахотнюка просто уже нет – запугивать Запад Россией уже не удастся, а ничего другого, кроме воровства, плахотнюковская власть делать не может», – утверждает Тулбуре.

Работающий в Кишиневе политконсультант Сергей Манастырлы, напротив, предлагает не драматизировать будущее Плахотнюка – эксперт полагает, что олигарх получил от Евросоюза предупреждение, однако отнюдь не ультиматум.

«Резолюция Европарламента по Молдове оказалась гораздо более мягкой, чем ожидалось. Даже принятая летом резолюция, обрисовывшая причины приостановки европейского финансирования была жёстче и сильнее ударила по реноме правящей в Молдове партии.

У европейцев есть вполне обоснованные претензии к их молдавским партнерам. Борьба с коррупцией ведётся только против политических оппонентов правящего режима, реформа системы правосудия (больше 100 млн евро европейских грантов и кредитов) провалилась, есть вполне очевидные проблемы с демократией, выборным законодательством (изменённым вопреки рекомендациям европейцев) , правами человека и т.д.

Не заметить и не реагировать на все это, происходящее в Молдове под эгидой ЕС, европейцы больше не могут. Но и вынуждены ограничиваться замечаниями в форме моральных нотаций, по целому ряду причин. Хотя бы потому, что Плахотнюк и Демпартия сегодня являются самой конкурентоспособной и мобилизованной проевропейской (хотя бы на бумаге) политической силой в Молдове и в будущем парламенте, после выборов 24.02.19, именно они станут ядром следующей проевропейской правящей коалиции», – заявил Манастырлы «ПолитНавигатору».