Запад взял под полный контроль спецслужбы Молдовы. Руки у режима Санду развязаны

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Глава молдавской Службы информации и безопасности подал в отставку. Это был последний из руководителей силовых ведомств, занявший должность до прихода к власти радикально прозападной PAS и президента Майи Санду.

С его уходом начинается новая эпоха, – эпоха тотального контроля Запада над молдавским государственным механизмом.

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Не-свой директор

Директор молдавской госбезопасности Александр Есауленко заявил об уходе неожиданно для общественности, без каких-либо громких скандалов и провалов Службы, которые предвещают отставки в таких случаях. Его уход был бы понятен год назад, когда под носом у молдавской госбезопасности украинские спецслужбы провели дерзкую операцию по похищению беглого судьи Николая Чауса. Однако тогда президент Санду не заметила провала своего непосредственного подчинённого (в Молдове госбезопасность напрямую отвечает и координируется президентом).

Сам Есауленко заявление мотивирует «переходом на другую работу», однако что это за работа не распространяется и журналистам не пояснил. В Службе уходящий директор провёл едва ли не всю жизнь, начав простым следователем в 1999. В системе молдавской госбезопасности Есауленко прошёл все этапы до самого верха, последовательно пережив нахождение у власти Лучинского, Воронина с ПКРМ, Альянсы Филата и Плахотнюка за евроинтеграцию, диктатуру Плахотнюка, «чудовищную коалицию» ПСРМ-АКУМ, самоличное правление Партии социалистов и захват всех ветвей власти проевропейской PAS.

Именно на последнем этапе опытный аппаратчик и «сломался» – для правящей сейчас в Молдове пропрезидентской партии он не является в полном смысле «своим».

Между тем, именно «заселение» силовых ведомств «своими людьми» является приоритетной задачей для правящей партии, приступившей к зачистке оппозиции откровенно репрессивными методами.

Рокировки

Уходящий Есауленко – последний из силовиков, не назначенных новой молдавской властью. Во всех остальных ведомствах, агентствах и структурах назначения провели еще ранее. Близкая подруга президента Анна Ревенко возглавила МВД вскоре после победы PAS на досрочных парламентских выборах в июле прошлого года. Минюстом с тех же пор руководит партийный юрист PAS Серджиу Литвиненко.

Вместе с Олесей Стамати, ставленницей пропрезидентской партии во главе парламентской комиссии по назначениям и иммунитету, Литвиненко в начале октября провернул спецоперацию по отстранению и задержанию генерального прокурора Александра Стояногло. Силовую поддержку в ходе ареста обеспечивал спецназ антитеррора СИБ во главе с вице-директором ведомства Николаем Рураком.

Последний попал в Службу указом президента Майи Санду буквально за месяц до этих событий, вместе с Сергеем Друцэ. Если заслуга Друцэ в том, что он муж подруги юности президента, то Рурак – связующее звено между правящей партией и организованной группировкой прокуроров и судей, под руководством экс-главы Антикоррупционной прокуратуры Виорел Мораря, которые уже контролировали всю систему правоохранительных органов ранее, в период «захваченного государства», во время плахотнюковской узурпации. Собственно, Рурак или Друцэ считаются вероятными кандидатами на освободившееся кресло Есауленко.

За неделю до своего ареста и отстранения генпрокурор Стояногло предал гласности факты сотрудничества как команды Санду с людьми Мораря, так и представителей западных посольств США, Великобритании и других с одиозным бывшим прокурором. Американское посольство тогда заявило, что не видит ничего плохого в контактах с Виорелом Морарем, поскольку нуждалось в объяснении особенностей протекавших в молдавской юстиции процессов.

Виорел Морарь

Видимо, являющийся по совместительству не кровным родственником беглого олигарха Плахотнюка – Морарь для этих консультаций подходил наилучшим образом.

Большой брат

Таким образом, после заполнения ставшего вакантным места Есауленко, все силовые ведомства Республики Молдова будут занимать люди, так или иначе связанные с Западом.

С одной стороны, это команда Майи Санду, которую курирует советник-немец Мартин Зиг, по совместительству директор бухарестского филиала немецкого Фонда Эберта. С другой – Виорел Морарь, обязанный возвратом к власти своим связям с посольством США.

В нынешних реалиях такая расстановка фигур не является случайной. Как заявила на прошлой неделе глава британского МИД Лиз Трасс, Молдове больше следует опасаться внутренней подрывной работы, чем непосредственно российского военного вторжения. Теперь же Запад так или иначе, через своих назначенцев, контролирует все механизмы по противодействию «подрывной деятельности», на всех этапах следственного и уголовного преследования. В полной мере это уже испытал на себе лидер ПСРМ Игорь Додон, получивший обвинения по целому ряду коррупционных и политических статей в конце мая.