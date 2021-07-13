Запад взял реванш в Молдове за провал в Белоруссии и Сирии

13.07.2021, Тирасполь, София Русу

В результате победы на выборах в Молдове правой проевропейской силы – пропрезидентской партии «Действие и солидарность» (PAS) ­– влияние России в регионе сократится. О причинах поражения Москвы на этом направлении и проигрыша «условно пророссийских» партий, а также возможных перспективах развития событий в регионе корреспондент ПолитНавигатора побеседовал с политологом Андреем Сафоновым.

ПолитНавигатор: Что означает для Молдовы победа пропрезидентской партии PAS? Удастся стране выйти из политического кризиса? Что изменится в жизни РМ после того, как правые возьмут власть?

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Андрей Сафонов: Правые власть уже практически взяли. Им теперь нужно избрать спикера, его замов, назначить премьера. У проамериканцев и прорумын – 63 мандата. Это не конституционное большинство, но это убедительная победа. Делить с кем-либо власть команда Майи Санду не будет. Но общество-то расколото практически надвое! Значит, борьба за будущее Молдовы продолжится.

Тут нужно понимать: возможно ли будет после победы правых ведение политической борьбы обычными методами со сменой власти на очередных выборах, или же западники решили, что сторонники США и Румынии должны остаться у руля в Кишиневе навсегда? Мы знаем, как по западной методичке это достигается: через расправу с политическими оппонентами, запретами неугодных партий и организаций, санкции против бизнесменов и политиков, фабрикацию уголовных дел, а иной раз – через физическую ликвидацию.

Молдова по менталитету – достаточно мирная страна, но ведь такие страны не представляют ценность для западников. Западники вообще любят загребать жар чужими руками и бросать в «топку» своих желаний целые народы. Будем надеяться, что «красная линия», за которой следует смута, не будет пересечена… Если под преодолением политического кризиса мы понимаем консолидацию власти, тогда пропрезидентская партия PAS может это сделать. Но, учитывая остающийся раскол в обществе, говорить о преодолении кризиса в Молдове невозможно и нереально. Или, как минимум, преждевременно.

ПолитНавигатор: Сейчас много говорится о том, что в стране формируется «однородное политическое поле». Проигравшие партии, кажется, деморализованы, представители левого фланга, судя по препирательствам в соцсетях, не могут найти общего языка. Насколько влиятельной и эффективной будет молдавская оппозиция? Как проевропейцы будут выстраивать сотрудничество с ней?

Андрей Сафонов: Вопрос в другом: а будут ли правые выстраивать сотрудничество с оппозицией? С одной стороны, 12 июля некоторые из партии победителей говорили о том, что у представителей блока Партии коммунистов и Партии социалистов есть интересные идеи, которые можно было бы совместно реализовывать. Но, с другой стороны, в адрес оппонентов раздаются обвинения в коррупции и прочих нехороших делах. А это наталкивает на мысль, что наиболее жесткие деятели в PAS предложат разыграть сценарий лишения самых ярких или ненавистных оппозиционеров депутатских мандатов. Реализуется это или нет – дело другое, но сбрасывать со счетов такой вариант неразумно.

Что верно, так это то, что левые проиграли это сражение с треском. Я не хочу искать ответственных за это. Здесь можно говорить много и долго. Наверное, можно говорить о то, что отныне нужно объединять силы не левые или правые, а те, которые выступают за участие в евразийском проекте. Но ведь это коммунисты Владимира Воронина в 2005 году провозгласили европейскую интеграцию (или курс на Запад). А теперь пожинают плоды. Чтоб противостоять проамериканским и прорумынским силам, нужны новые, более современные и динамичные политики, более современные формы агитационной и пропагандистской работы.

ПолитНавигатор: Молдова дружно выбрала европейский курс, и тут заслуга не только огромной зарубежной диаспоры, которая традиционно голосует за правых проевропейцев. Сторонники партии Майи Санду нашлись даже в Приднестровье – ее стабильно поддерживает до 15% местных избирателей с молдавским гражданством. О чем это говорит – неужели о заслугах западных политтехнологов?

Андрей Сафонов: Победа партии PAS – это победоносная схема западников по привлечению к голосованию молдавской диаспоры во ВСЕХ подконтрольных Западу странах. А заодно провал Москвы, которая не смогла или не захотела организовать массовый подвоз молдавских гастарбайтеров на избирательные участки в России и соответствующую мозговую накачку. Это надо было сделать. А теперь удивляться нечему.

Правые повели за собой массу молодежи. Действует старое клише: Запад – это прогресс, это будущее, а Россия – это прошлое. Да, сегодня видно, что это не так. Но в Молдове указанная схема подкрепляется национализмом, когда людям внушают: если не проголосуем за ставленников США и Румынии, Россия нас подомнет, снова включит в свою сферу влияния, тогда придется менять языковые законы, вас заставят на равных конкурировать с русскоязычными во всех сферах!… А это пугает многих «национально возрожденных» на рубеже 80-90-х годов ХХ века. Пугает националистов разных возрастов. Отсюда во многом результаты голосования.

Вина блока ПКРМ-ПСРМ в том, что его пропаганда была устарелой и во многом ориентирована на менталитет людей где-то 2000-х годов, когда левые и пророссийские взгляды были на подъеме. Но за это время во многом сменился состав избирателей, что не было учтено.

А что касается Приднестровья, то нужно помнить две вещи. Во-первых, в ПМР тоже есть немного прорумынских националистов разных возрастов – кто помнит еще 80-90-е годы ХХ века, а кто-то позже учился в школах, работающих под юрисдикцией Кишинева (есть несколько таких и в Приднестровье). Во-вторых, долгое «подвешенное» (свыше 30 лет) положение ПМР порождает людей, которые хотят как угодно выйти из этого состояния. Их мало, они наивны, но они есть.

ПолитНавигатор: Надо ли ожидать сокращению российского влияния в регионе? Судя по сообщениям в официальных российских СМИ, в РФ восприняли новости о выборах в Молдове достаточно спокойно, а ведь пояс напряженности Грузия – Украина – Молдова у границ России уже фактически создан. Насколько Москве вообще интересна Молдова?

Андрей Сафонов: Сокращение влияния России в Молдове неоспоримо. Россия потерпела тяжелое (или тяжелейшее – кому как нравится) поражение в Молдове. Отрицать это нелепо, как восход Солнца. Запад частично взял реванш после своих поражений в Белоруссии, Сирии, Венесуэле и т.д. Причем реванш, повторимся, убедительный. Цифры говорят именно об этом. Думаю, Молдова для России интересна, иначе однажды Россия, если ей будут неинтересны республики бывшего СССР, может остаться в границах Садового кольца.

Во многом победу проамериканских и прорумынских сил в Молдове обеспечили действия некоторых московских функционеров, которые позволили использовать себя американцам. Те внушили: а давайте устроим «революцию послов» против нехорошего диктатора Плахотнюка! Ведь мы же все за демократию, не так ли? А раз так, то свергнем его вместе, а потом сформируем коалицию между президентом Игорем Додоном и бывшим его соперником Майей Санду! Так Додону навязали коалицию с Санду, которая ранее говорила, что проголосовала бы за объединение Молдовы с Румынией. А потом шаг за шагом она политически «съела» Додона. Финальный аккорд «поедания» мы наблюдали вчера. Выигрыш Штатов – 100% на сегодняшний день. Выигрыш России – 0%. Как будет дальше – посмотрим.

ПолитНавигатор: Некоторые эксперты рисуют мрачные перспективы – о создании в обозримой перспективе единого пространства Молдовы и Румынии, даже о размораживании конфликта на Днестре. Такое возможно?

Андрей Сафонов: То, что сближение Румынии и Молдовы усилится, – это азы. Дважды два. Повторим: к власти в Кишиневе пришли проамериканские и прорумынские силы. Бухарест видит себя главным душеприказчиком Америки на юго-западе бывшего Советского Союза. Отсюда демонстративно антироссийская политика Румынии в последние годы. А Штаты, как можно предположить, готовы «заплатить» Румынии бывшей Молдавской ССР за верную службу. Поэтому что-то категорически исключать в наше время не следует.

В то же время если Россия в лихие 90-е годы не сдала ПМР, то теперь, когда она уже не находится в тогдашнем развале, тем более не сдаст. Будем надеяться, что это понято всеми, и восторжествует дух переговоров. Хотя, конечно, они будут идти трудно, а у Приднестровья есть немало шансов столкнуться с давлением молдовских «ястребов».

ПолитНавигатор: На приднестровском направлении прогнозируется ужесточение действий Кишинева. Что будет с переговорами по Приднестровью? Наблюдатели говорят, что переговорщики из соратников Майи Санду будут неважные.

Андрей Сафонов: Для определения возможной переговорной ситуации нужно увидеть, кого команда Майи Санду назначит своим политпредставителем на переговорах. Пока это неясно. Правительство не сформировано, руководство парламента не избрано. Да, с теми, кто однозначно сориентирован на Вашингтон и Бухарест, говорить непросто, но каждый конкретный случай требует отдельного рассмотрения. Так что будем посмотреть!