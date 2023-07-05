Запад взял в свои руки управление нашим контрнаступлением – украинский политолог
Ход контрнаступления ВСУ полностью зависит от дозировок в поставках Украине западного оружия.
Об этом на канале «Дикий Live» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Контрнаступление длится месяц. Очевидно, что оно могло идти быстрее, а могло и медленнее. Военное или политическое руководство на Западе такие темпы контрнаступления не особо удивляют, так комментируют и генералы американские. Потому что понятно – прогрызается большая линия обороны. Но разгорячённую публику, диванных экспертов, которые после Харькова и Херсона забыли почему-то Бахмут и думают, что будет Харьков и Херсон, почему-то это очень удивляет. И это влияет, прежде всего, в странах Запада на общественное мнение. Снижается уровень веры в возможную победу Украины над Россией в войне. Это [контрнаступление] должно быстро, эффективно, красиво пройти.
А на самом деле мы платим сегодня сумасшедшую цену за это контрнаступление, прежде всего, человеческую. Наши западные партнёры при этом фактически управляют ходом контрнаступления. Не в плане оперативного военного командования, а управляя ресурсами нашего контрнаступления, они управляют возможностями контрнаступать. Не предоставляя нам дополнительные ресурсы – бронетехнику, боеприпасы, авиацию, они таким образом делают сами это контрнаступление медленным. Или недостаточно эффективным», – сказал Бортник.
Он добавил, что вокруг управления контрнаступлением на Западе идёт закулисная игра.
«Как бы нас не поставили перед фактом осенью, что, смотрите, у вас не очень получилось, в принципе, поэтому, давайте, теперь «сценарий Б» реализовывать. Давайте, теперь договаривайтесь, уже что-то думайте, давайте, заморозим, пока выборы в США не пройдут. Потому что для Байдена ваша война – это большие политические риски, давайте, стабилизируем глобальную экономику. Такого рода разговоры уже идут, но это давление может усилиться. При том, что наши западные партнёры фактически самостоятельно управляют возможностью контрнаступления, дозируя нам ресурсы», – посетовал политолог.
Спасибо!
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