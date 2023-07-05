Запад взял в свои руки управление нашим контрнаступлением – украинский политолог

Ход контрнаступления ВСУ полностью зависит от дозировок в поставках Украине западного оружия.

Об этом на канале «Дикий Live» рассказал украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контрнаступление длится месяц. Очевидно, что оно могло идти быстрее, а могло и медленнее. Военное или политическое руководство на Западе такие темпы контрнаступления не особо удивляют, так комментируют и генералы американские. Потому что понятно – прогрызается большая линия обороны. Но разгорячённую публику, диванных экспертов, которые после Харькова и Херсона забыли почему-то Бахмут и думают, что будет Харьков и Херсон, почему-то это очень удивляет. И это влияет, прежде всего, в странах Запада на общественное мнение. Снижается уровень веры в возможную победу Украины над Россией в войне. Это [контрнаступление] должно быстро, эффективно, красиво пройти.

А на самом деле мы платим сегодня сумасшедшую цену за это контрнаступление, прежде всего, человеческую. Наши западные партнёры при этом фактически управляют ходом контрнаступления. Не в плане оперативного военного командования, а управляя ресурсами нашего контрнаступления, они управляют возможностями контрнаступать. Не предоставляя нам дополнительные ресурсы – бронетехнику, боеприпасы, авиацию, они таким образом делают сами это контрнаступление медленным. Или недостаточно эффективным», – сказал Бортник.