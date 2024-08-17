Запад задирает ставки, но это лишь отсрочит неминуемое поражение Украины, – румынский публицист

Западные стратеги, задумавшие операцию в Курской области в качестве «хода конём» и надеющиеся на то, что Путин поднимет над Кремлём белый флаг, просчитались: у России пути назад нет, капитуляция равносильна смерти.

Об этом пишет в своём блоге румынский публицист Адриан Ончу, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На практике вероятность того, что несколько тысяч солдат (украинцев и наемников) останутся в Курске в долгосрочной перспективе, близка к нулю. Чем дальше они продвинутся от границы вглубь российской территории, тем более незащищенными и отрезанными от ресурсов они окажутся. Россияне не только не испугались возможности крупного наступления противника, но и стали еще более полны решимости идти до конца. Отсутствие перспективы каких-либо переговоров заставит их нанести беспощадный удар. В том числе и по территориям, которые когда-то щадили из-за присутствия там мирных жителей», – замечает публицист.

По его словам, вторжение украинских войск на российскую территорию лишь отсрочил крах Киева на несколько месяцев.

«Киев не сможет удержать почти тысячу квадратных километров, которые, как он утверждает, контролирует. Западные расчеты снова абстрагировали жертв и чистую прибыль только для того, чтобы создать ложный имидж среди налогоплательщиков и общественности. И последнее, но не менее важное: в преддверии президентских выборов в США избиратели должны стереть из своей памяти неудачи администрации Байдена на Украине и иметь в глазах только напыщенные заголовки о «блестящем шахматном ходе», известном как операция «Курск». Но это при условии, что у Зеленского хватит пушечного мяса на ближайшие два-три месяца», – пишет Ончу.

Румынский аналитик утверждает, что в ближайшее время в роли пушечного мяса для украинско-натовской авантюры могут выступить иностранные наёмники, в том числе румыны из подразделения «Джетика».

«США прекрасно знают, что у России нет пути назад. Если она проявит слабость и объявит о своем поражении хотя бы косвенно, позорным отступлением, то она станет легкой добычей и перестанет существовать как суверенное государство. В этих условиях продолжающееся поведение Белого дома по эскалации становится все более иррациональным, вплоть до того, что оно приведет к соразмерному ответу Москвы, включая применение ядерного оружия», – заключает Адриан Ончу.