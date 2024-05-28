Запад заготовил для Молдовы и Бандерштадта разные морковки

Раду Никулицэ.  
28.05.2024 15:09
  (Мск) , Яссы
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Дзен, Колониальная демократия, Молдова, Украина


Республика Молдова имеет реальные шансы вступить в Европейский Союз раньше Украины, «особенно если она сохранит проевропейское правительство и продолжит реализацию необходимых реформ», утверждает депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан.

«В настоящее время Республика Молдова и Украина рассматриваются как совместный проект в дискуссиях о вступлении в Европейский союз. Это справедливый и оправданный подход, отвечающий интересам обеих стран. В начале этого процесса они оцениваются вместе, но в конце каждая страна будет оцениваться по своим достоинствам и присоединится, когда будет готова», – – заявил Мурешан в ходе передачи Realitatea românească.

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Республика Молдова имеет реальные шансы вступить в Европейский Союз раньше Украины, «особенно если она...

Иными словами, европарламентарии уже готовы вывешивать перед каждой из стран-кандидатов отдельные морковки и прельщать их перспективой сепаратного вступления, лишь бы у власти сохранялись проевропейские марионетки.


Как гласит молдавская пословица, популярная и в Румынии, «братья братьями, а брынза за деньги».

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