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Республика Молдова имеет реальные шансы вступить в Европейский Союз раньше Украины, «особенно если она сохранит проевропейское правительство и продолжит реализацию необходимых реформ», утверждает депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан.

«В настоящее время Республика Молдова и Украина рассматриваются как совместный проект в дискуссиях о вступлении в Европейский союз. Это справедливый и оправданный подход, отвечающий интересам обеих стран. В начале этого процесса они оцениваются вместе, но в конце каждая страна будет оцениваться по своим достоинствам и присоединится, когда будет готова», – – заявил Мурешан в ходе передачи Realitatea românească.

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Иными словами, европарламентарии уже готовы вывешивать перед каждой из стран-кандидатов отдельные морковки и прельщать их перспективой сепаратного вступления, лишь бы у власти сохранялись проевропейские марионетки.

Как гласит молдавская пословица, популярная и в Румынии, «братья братьями, а брынза за деньги».