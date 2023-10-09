Запад замалчивает страшные теракты – Небензя

Константин Серпилин .  
09.10.2023 21:20
  (Мск) , Нью-Йорк
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, ООН, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, США, Терроризм, Украина


Страны западного блока озабочены русофобскими инициативами и помощью неонацистам, но стараются замалчивать творящиеся на Ближнем Востоке теракты.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред России Василий Небензя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока озабочены русофобскими инициативами и помощью неонацистам, но стараются замалчивать творящиеся на...

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«Не могу не отметить, что выпячивая жертвы удара по селу Гроза и призывая к его осуждению, наши циничные западные коллеги не замечают ничего в других частях света.

Так, в прошлую пятницу они заблокировали предложенный нами проект заявления Совета безопасности для прессы в связи с террористической атакой на выпускную церемонию военной академии в сирийском городе, в результате которой погибло более ста человек.

Совершена [атака] кстати, с помощью беспилотника французского производства», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что западные лицемеры также предпочитают «не замечать» многочисленных преступлений и зверств, творимых бандеровцами.

«Точно так же западные псевдозащитники прав человека не замечают и регулярные удары ВСУ по мирным кварталам городов Донбасса, Запорожья и Херсонщины, где нет никаких военных объектов, и которые тоже давно совершаются западным оружием, так как своего у ВСУ давно не осталось.

Не припомню ни одного заседания Совета безопасности, созванного западными членами по этому поводу. Они этого попросту не замечают», – подытожил Небензя.

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