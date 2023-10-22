Запад замыслил обанкротить Украину и отдать под внешнее управление ТНК

Вадим Москаленко .  
22.10.2023 18:17
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика


В случае заключения долговременного мира на оставшуюся территорию Украины придут западные ТНК, которые быстро захватят всю финансово-экономическую власть в стране.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае заключения долговременного мира на оставшуюся территорию Украины придут западные ТНК, которые быстро...

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«Если прогнозировать заключение некоего мира, заморозки конфликта, перемирия, с гарантиями, что стрелять не будут. И после этого на территорию Украины устремятся капиталы.

Потому что западным корпорациям будет очень выгодно покупать у нас энергетические объекты, скупать промышленные предприятия. Мы переходим в нормальное корпоративное состояние государства», – сказал Балашов.

Он подчеркнул, что специально под западные ТНК будет изменено украинское законодательство.

«Будут отказываться от социальных выплат, цены будут расти как сумасшедшие. Параллельно много вещей произойдёт с нашими людьми, умрёт малый и средний бизнес. Мы движемся к корпоративному управлению государством», – добавил миллионер.

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