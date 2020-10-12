Запад запаниковал: Nехта бросила пенсионеров на белорусский ОМОН

12.10.2020, Москва, Елена Острякова

Внеочередное обострение протестной активности произошло сегодня в Минске. Взрывались свето-шумовые гранаты, блокировались улицы, пылали покрышки.

Связано все это с тем, что в воскресенье была изменена мера пресечения двум людям из окружения наиболее сильной оппозиционной фигуры Виктора Бабарико – они вышли из СИЗО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поползли слухи о том, что и самого экс-банкира могут выпустить.

Польские координаторы уличной активности испугались, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко удастся симулировать переговорный протест с условно освобожденной «конструктивной оппозицией» и предъявить этот симулякр России и Западу.

Поэтому было решено форсировать протест. На улицы вышли пенсионеры. Это новая форма начала внедряться с прошлой недели, когда женские марши окончательно выдохлись.

Пока несколько сотен бабушек и дедушек ходили по центру Минска, все было спокойно. Но такой сценарий польских кукловодов не устраивал. Поэтому пенсионеры сначала пытались штурмовать один из вузов «в поддержку студентов».

А когда перед их носом просто закрыли ворота, пожилые граждане стали бросаться на милицейские автобусы. Якобы для того, чтобы отбить арестованных медиков, которых взяли на несанкционированном пикете.

Силовики ответили применением слезоточивого газа и светошумовых гранат. Польская сеточка сразу же сделала вирусными ролики с плачущими старушками.

Nехта бросил своей пастве призыв выходить на улицы, чтобы отомстить за обиженных пенсионеров. Паства откликнулась. Большинство дежурно выстроилось в цепи солидарности вдоль дорог, но издерганных радикалов в Минске после двух месяцев протеста уже более, чем достаточно.

Поэтому в разных районах началось массовое перегораживание дорог. Где-то майданщики выстраивались сами, где-то строили баррикады, а на одном из перекрестков запалили шины а-ля киевский майдан.

Характерно, что минские водители, которые до сих пор такой активности молодежи не сопротивлялись (многие даже поддерживали протест, отчаянно бибикая) сегодня агрессивно выражали недовольство. МВД распространило ролик, на котором автомобиль сбивает молодого человека, блокировавшего дорогу.

Праздник непослушания продлился несколько часов. Потом началась национальная белорусская игра в салочки – силовики с дубинками гоняли майданщиков по дворам.

Завтра стоит ожидать очередного стона по соцсетям про жестокие избиения и жесткие задержания. На этом фоне только политический самоубийца сможет начать переговоры с властью.

А значит Бабрико нечем будет заплатить Лукашенко за свое освобождение.