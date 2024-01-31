Запад запускает украинскую промышленность, чтобы снять ответственность за удары по РФ

Анатолий Лапин.  
31.01.2024 10:57
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


США и западные партнеры хотят запустить производство оружия и боеприпасов на территории Украины, чтобы снять с себя ответственность за удары ВСУ по России.

Об этом в эфире интернет-канала «Baltnews» заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и западные партнеры хотят запустить производство оружия и боеприпасов на территории Украины, чтобы...

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По мнению Царева, Запад сможет всегда спихивать вину за то, что его оружие бьет по территории РФ, если оно будет собираться на Украине.

«Знаете, почему они говорят о том, чтобы развивать производство вооружения на Украине? Для того, чтобы не нести ответственность за то, по каким целям будет бить это оружие. Они реально помогают с лицензиями, они помогают с модернизацией оружия в какой-то степени, но они всегда могут говорить: «Это Украина сама, мы к этому не имеем отношения». Это показывает, насколько они на самом деле боятся России», – заявил Царев.

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