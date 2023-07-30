Запад зарабатывает на гибели Украины столько, что плевать на кредиты

Владимир Гладков.  
30.07.2023 12:42
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Представители американского ВПК зарабатывают на войне против России настолько огромные суммы, что им не жалко розданных бандеровцам кредитов, возвращение которых под большим вопросом.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera», заявил политолог Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители американского ВПК зарабатывают на войне против России настолько огромные суммы, что им не...

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«Мы должны понимать, что они (крупные представители Запада) в первую очередь по бизнесу. А что касается конфликта, то они заинтересованы в продолжении конфликта. Потому что это громадные заказы для из ВПК.

Давайте посмотрим на прошлый год – Олаф Шольц принимает закон о дополнительном бюджете для Министерства обороны Германии. Сто миллиардов евро идёт на закупки вооружения. Где он делает эти закупки? 50% идёт корпорации «Boeing», у которой они закупают истребители. Ещё порядка 14 миллиардов идёт на закупку у американских производителей военных катеров. Ещё какие-то суммы идут на американскую военную связь», – сказал политолог.

«Это громадные деньги, ради которых совершенно не жалко отдать какую-то сумму в кредит, то есть в долг, украинским компрадорским элитам, чтобы заставить эти элиты бросать украинских людей убивать русских людей. То есть, русских заставить убивать русских.

А заодно европейцев посадить на крючок, и заставить покупать американское оружие. На это Европа всегда денег найдёт», – добавил Данилин.

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