Запад заставляет Лукашенко протащить оппозиционеров в парламент

13.08.2019, Москва, Елена Острякова

Западные структуры давят на белорусские власти, практически заставляя ввести квоты для радикальной оппозиции в парламенте.

Об этом на youtube-канале «Портал Союзного государства» заявил белорусский политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часть радикальной оппозиции является контрагентами наших западных партнеров. Данные международные акторы будут видеть выгоду для себя в появлении в парламенте своих сторонников, проводников их концепций и идей. Мы уже видим среди многих экспертов и аналитиков, аффилированных с западными структурами, трансляцию определенных условий. Чуть ли это будет не экзамен перед коллективным Западом: если пустят 5-10 депутатов от правоцентристской коалиции», – сказал Петровский.

Он полагает, что именно поэтому Евросоюз затягивает подписание договора о визах с Белоруссией.

«Я думаю, они будут принимать решение по итогам выборов. Это определенная форма дипломатического давления. На мой взгляд, нашим коллегам из Брюсселя и Вашингтона нужно уходить от этого. Если люди не проголосовали за данных кандидатов, то административными методами требовать, чтобы их включили в парламент, нехорошо», – сказал политолог.

Он отметил, что в Белоруссии наблюдается «определенная деградация политических партий радикально-оппозиционного толка».

«Это вызвано тем, что, к сожалению, у нас сложилась практика внешнего финансирования данных структур. Прямо, не прямо, но она имеется. Когда партия не самостоятельна в финансовом отношении, она не может нормально качественно выйти на избирательную кампанию и провести ее», – сказал Петровский.

Выборы в Белоруссии проходят по мажоритарной системе, при этом часть кандидатов на округах выдвигается от политических партий. Очередные парламентские выборы состоятся 17 ноября.