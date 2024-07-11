«Запад зажал деньги»: нам надо $500 млрд на войну с Россией, а не 40 – экономист Кущ

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Украина не сможет победить Россию, потому что страны западного блока не хотят слишком тратиться на её поддержку.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вывести формулу военно-экономического противостояния, то кроме экономического потенциала, важное значение имеет коэффициент вовлечения в войну. Потому что одно дело, когда ты тратишь на войну 5-10-15% своего ВВП. Россия сейчас тратит 6% своего ВВП на войну. Украина, если брать даже чисто официальные показатели, это 40 миллиардов долларов, примерно 25% от ВВП. В если брать неофициальные цифры, то это доходит до 40% ВВП», – сказал Кущ.

«Понятно, что это в основном за счёт внешней помощи. Но западные страны выделили Украине за время войны суммарно 200 миллиардов долларов общей поддержки. Как видим, это значительно меньше, чем тратит Украина или Россия. Если бы западные страны тратили хотя бы 1% своего ВВП, это было бы 500 миллиардов долларов. Это и есть истинный процент вовлечения западных стран в войну. Если бы Запад потратил 2-3% своего ВВП, за эти деньги можно было бы приобрести для Украины не единицы, а сотни самолётов, тысячи ракет и танков. Даже можно было бы создать мощный флот», – добавил экономист.