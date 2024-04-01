Запад зажимает снаряды для Украины – экс-командующий армией США в Европе

Анатолий Лапин.  
01.04.2024 10:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Страны Запада не хотят делиться информацией о том, что именно и в каком количестве осталось на их складах, чтобы не отдавать это Украине. Об этом в эфире интернет-канала «Силиконовый занавес» заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генерал сослался на источник, занимающийся поиском снарядов для Украины, обещанных ей Евросоюзом еще в прошлом году.

Страны Запада не хотят делиться информацией о том, что именно и в каком количестве...

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«Во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале я разговаривал с одним джентльменом. Давайте просто скажем, что он работал в агентстве, которое напрямую связано с поиском миллиона патронов, обещанных ЕС. И он сказал мне, что у них возникли огромные трудности, потому что страны не хотят говорить о том, что у них есть.

Так что здесь не хватает прозрачности по соображениям их собственной безопасности. И компании неохотно сообщали о том, что они могут производить по соображениям собственности. Так что мы не знаем, что там есть на самом деле», – заявил Ходжес.

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