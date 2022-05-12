Запад жалеет, что помогал Сталину, а не Гитлеру – депутат Госдумы

Новости Украины

После провальных попыток Запада руками Киева найти положительный для себя выход и проиграть с наименьшими потерями, – он отказаля от этой стратегии и перешел к полной конфронтации с Москвой.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они буквально переворачивают историю полностью. И мы близки к тому, что завтра скажут о том, что ошибку совершил коллективный Запад, союзники США, Канада, Великобритания, помогая СССР в 44-м году, начав операцию в Нормандии, надо было всё-таки помогать Гитлеру, добить Сталина, СССР, а потом с Гитлером разбираться, как устраивать послевоенный мир. Что не сделали гитлеровцы, когда пытались, когда наши войска шли на Берлин, вступить в контакт с американцами, англичанами, чтобы тогда реализовать этот план, сегодня мы видим ностальгию по этому плану и возврат к нему. Уже давно сегодня мы не обсуждаем спецоперацию на Украине и то, что происходит в мире. Сегодня спецоперация РФ на Украине – это часть огромной большой войны коллективного Запада против нашего государства. Это совершенно очевидно и это кардинально меняет всё, что происходит на Украине. Я хочу вам напомнить, что мы обсуждали в этой студии в первые три недели после начала спецоперации. Тогда говорили о переговорах. Первые попытки о чём-то договориться. Мы следили жадно, что там происходит за этим столом, за которым сидел этот Арахамия в кепке. Мы не понимали, почему вообще идёт этот диалог. А вообще знаете, что это было такое? Это была попытка Запада руками Зеленского найти правильный способ выбраться из этой ситуации. Они тогда искали способ, как проиграть с наименьшими потерями, как втянуть нас быстрее в эти переговоры, быстрее остановить боевые действия, каким-то образом откупиться, какими-то жертвами, на которые пойдёт Украина, а потом вторым темпом попытаться что-то выторговать для себя. Они сегодня от этой стратегии полностью отказались», – объяснил Морозов.

Он добавил, что для того, чтобы заставить Запад принять условия РФ от 15-го декабря, нужна безоговорочная победа на Украине.

«Если мы толкуем СВО так, как мы её толковали в самом начале, когда мы решаем какие-то важные задачи, которые, как нам кажется, обеспечат потом разговор на позициях 15-го декабря, то есть тех позициях, которые мы предложили Западу, мы ошибаемся. Не пойдёт Запад на эти переговоры с нами, на переустройство мира на тех началах, на которых мы хотим переустроить, если не будет понимать, что там, на Украине, одерживается безоговорочная военная, политическая и экономическая победа РФ», – заключил политик.