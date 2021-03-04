Запад ждал, что Россия не справится с пандемией

04.03.2021, Москва, Елена Острякова

Россия справилась с пандемией лучше, чем развитые европейские страны.

Об этом сегодня на встрече с волонтерами заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ко мне вчера заходил коллега, который работает за рубежом. Он сказал, что удивился, приехав в Москву. Москва живет. У нас в крупных городах (он живет в одном из крупнейших городов Европы) редкие машины на улицах, людей почти нет. Все закрыто.

Мы исходим из того, что только объединяя усилия на международной арене, можно добиться окончательного результата и окончательной победы над ковидом. У нас еще много проблем, но то, что нам удалось решить стоящие перед нами вопросы эффективнее, чем многим другим достаточно развитым с точки зрения медицины странам, это абсолютно очевидная вещь сегодня.

Некоторые ожидали, что мы просядем или даже провалимся. Но благодаря медикам и таким людям, как вы мы оказались там, где мы есть. Все постоянно снижается. Это результат комплексных усилий и государства, и волонтерского движения, специалистов, медиков. Все это вместе дает определенный ожидаемый результат», – подытожил Путин.