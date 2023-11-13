Запад ждёт наступления ВС РФ в ближайшее время – Артамонов

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На Западе ожидают российского наступления на Украине в ближайший месяц.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сейчас ожидают, что мы начнем крупномасштабное наступление буквально в течение месяца», – сказал Артамонов.

Он сослался на разведданные, а также на панические заявления руководителей ЕС.

«Разговор о том, что, конечно, мы будем отодвигать линию Херсона, потому что в зоне прилетов находятся Армянск, перешеек, Крым. Двигать надо срочно. И конечно же – Авдеевка, которую мы выгрызаем буквально зубами, потому что там 6-7 подземных горизонтов, и Бог знает, что они туда закачали. Боюсь, что какую-то тяжелую гадость, почему мы не можем использовать более тяжелые аргументы. Но мы доведем дело до конца и продвинемся дальше Коксохима», – уверен Артамонов.

Третьим возможным направлением наступления он назвал скорое отвоевание Изюма, Балаклеи.