Запад жестоко ошибся в российской оппозиции – французский писатель

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Российская оппозиция – это не либералы, с помощью которых пытались расшатать обстановку в РФ, а приверженцы куда более жёстких мер проведения СВО, чем это делает Кремль.

Об этом в эфире видеоблога «Géopolitique Profonde» заявил французский писатель и журналист, выпускник Военной школы в Сен-Сире, десантник, доктор политических наук Ксавье Моро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это то, на что рассчитывал коллективный Запад. Они недооценили прочность российского общества в трёх аспектах. Во-первых, вес либералов. Это то, что мы бы назвали левыми, то есть вокруг Навального, Собчак и так далее, которые в России ничего не весят. Как тут сказали, российская оппозиция националистическая и коммунистическая, и они считает, что Путин не пойдёт на это – она думает, что нужно сравнять с землёй Киев. Вот это и есть оппозиция Путину. Есть ещё мусульманский фактор. Они думали, что мусульманские меньшинства будут фактором нестабильности. А потом у них был холодный душ, когда они увидели, как чеченцы штурмуют Мариуполь, крича «Аллах Акбар». Значит, это был неправильный расчет», – заявил Моро.