«Запад знает правду о реальных потерях и опасается наступления ВСУ», – украинский военный эксперт

Голоса об усталости от войны и последнем шансе для украинского наступления на Западе звучат потому, что там знают реальные цифры потерь ВСУ.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Старикова, у Украины есть только один план, наступления, но на Западе знают, к какому количеству безвозвратных потерь он может привести.

«Запад смотрит со стороны гуманизма, они же прекрасно владеют [информацией] о количестве погибших с обеих сторон. Есть пропагандистские цифры, а есть цифры реальные санитарных и безвозвратных потерь. И западные спецслужбы об этом прекрасно знают. С учетом их гуманной политики, с учетом стандартов НАТО, которые считают при планировании операции, сколько будет санитарных и безвозвратных потерь, с учетом того, сколько необходимо выплатить страховки каждому погибшему и тому подобное, – я говорю про их войска, я сейчас не про наши говорю, я про их. Они, зная, что будет во время наступления и все угрозы, которые есть, они делают все возможное, чтобы войну прекратить», – сказал эксперт.

«У нас ведь только план А прорабатывается, а план Б,В,Г никто же не проработал. А вообще-то, по стандартам НАТО, три плана есть. То есть, когда военные приносят командованию высшему, военно-политическому, они кладут три плана и тогда принимается решение. А у нас только один план. Дальше говорить не буду, дальше все подвержено уже Уголовному кодексу», – заявил Стариков.