Запад зондирует почву для выхода Молдовы из СНГ

В Молдове вновь будоражат тему выхода из Содружества Независимых Государств. Эту тему периодически вбрасывают в информационное поле с целью зондирования реакции общественности и зарубежных игроков.

На этот раз в рассуждения пустился американский эксперт румынского происхождения Владимир Сокор. На его высказывания следует обращать пристальное внимание, поскольку он часто озвучивает истинные намерения США, Евросоюза и Румынии в отношении Молдовы и Приднестровья.

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В частности, в «нулевых» годах он старательно объяснял, почему Западу следовало поддерживать тогдашнего президента-коммуниста Владимира Воронина, взявшего курс на разрыв с Россией и на размораживание конфликта в Приднестровье. В то же время Сокор предостерегает от участия приднестровцев в политической жизни Молдовы: в этом случае, по его мнению, «люди, подверженные пророссийской пропаганде, будут оказывать влияние на политический курс Кишинёва».

В интервью румынскому филиалу радиостанции «Свободная Европа» Сокор заявил, что Молдова не получает выгоды от нахождения в составе СНГ. По его словам, Россия пока не предоставила Молдове ни одной из льгот, которыми теоретически пользуются государства-участники Содружества. Сокор сетует, что Россия по большей части закрыла свой рынок для сельскохозяйственной и другой продукции из Молдовы, несмотря на участие этой страны в Зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Вместе с тем Сокор признаёт, что выход Молдовы из СНГ также не сулит Молдове особых выгод. По его мнению, решение необходимо принимать в соответствии с потребностями внутренней политики Молдовы.

«Власти должны очень тщательно взвесить, не потеряют ли они, выходя из СНГ, голоса на выборах. Каждый шаг должен быть взвешен, учитывая это соображение», – отметил эксперт.

Владимир Сокор известен своей неприкрытой русофобией и регулярной критикой российской политики в регионе. Ещё в 2020 году, в преддверии президентских выборов, он заявил, что «Молдове следует окончательно оторваться от России». Сокор отказывает российскому контингенту в Приднестровье в праве называться миротворцами. Вместе с тем он изменил свою риторику после прихода к власти Санду и партии «Действие и солидарность»: Сокор положительно оценил визит в Москву министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и высказался за визит Санду в Россию.

Заявление Сокора прозвучало на фоне внезапного всплеска антироссийских настроений как на Западе, так и среди политического класса Молдовы. В начале этого года появилось письмо представителей молдавской творческой интеллигенции, ряда академиков и дипломатов в адрес президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с призывом оказать давление на Россию в процессе переговоров с целью вынудить Москву «вывести российские оккупационные войска с территории Молдовы».

Среди прочих письмо подписал известный советский композитор Евгений Дога, проживающий и работающий в Москве. В 2008 году Дога не побрезговал принять из рук российского президента Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени.

Молдова, на самом деле, имеет вполне очевидные выгоды от членства в СНГ. Помимо различных экономических преференций, это ещё и безвизовый режим со странами Содружества, и в первую очередь с Российской Федерацией, в которой продолжают жить и трудиться сотни тысяч молдавских граждан.

Выход Молдовы из СНГ станет явной демонстрацией недружественной политики в отношении России и вынудит Москву пересмотреть молдавский «безвиз», что нанесёт удар и по молдавским трудовым мигрантам, и по членам их семей. Молдова в восприятии России окончательно встанет в ряд с Украиной, Грузией и прибалтийскими карликами. Соответственно, подарков, подобных тем, как Москва пошла навстречу Кишинёву в ходе переговоров по газу – тоже больше не будет.

Владимир Сокор абсолютно прав: это непоправимо скажется на электоральных перспективах и самой Санду, и партии «Действие и солидарность». От них окончательно отвернутся не только национальные меньшинства и представители левого электората, отдавшие им свои голоса, но и определённая часть традиционных правых избирателей, чьи родственники живут и работают на территории России.

Настроена ли нынешняя молдавская власть сжигать все мосты с Россией? Может ли она от этого уклониться, если этого потребует коллективный Запад?

Именно поэтому нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду, находясь в едином прозападном русофобском тренде, не рискует окончательно сжигать мосты с Россией. Периодически озвучивается тема готовности Санду к визиту в Москву и встрече с президентом Путиным (вне зависимости, нужен ли Кремлю такой визит). Вместе с тем вряд ли следует сомневаться, что если Запад даст руководству Молдовы чёткую и недвусмысленную команду пойти на полный разрыв с Россией, эта команда будет выполнена безоговорочно.

Молдова – прокси-государство, зависимое от внешних игроков, держащих палец на пульте управления. Кишинёву позволено то, что допускается внешним управлением. Из этого следует исходить при каждом контакте с официальными лицами Молдовы. И именно через эту призму следует рассматривать любые заявления, исходящие от Кишинёва.