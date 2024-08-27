Западенцы негодуют: Фермеров обяжут помогать ВСУ – как при Ленине и Сталине

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После ужесточения мобилизации на Украине удалось решить вопрос с нехваткой военнослужащих в рядах ВСУ. При этом возникла еще одна, не менее болезненная проблема. Инициатива Владимира Зеленского по укомплектованию армии привела к нехватке продовольствия в ВСУ.

Об этом пишет западноукраинское издание ЗУНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для обеспечения продовольственных нужд армии украинское военное руководство готовит что-то похожее на «советскую продразверстку», которая была частью политики военного коммунизма и проводилась путём принудительного изъятия у крестьян хлеба и других продуктов по установленной норме», – сообщают «зраду» авторы публикации.

Известно, что сбор продовольствия в основном будет организован в прифронтовых территориях: Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Донецкой областях. Отвечать за реализацию поставленной задачи будут руководители ТЦК на местах. Им поручено составить списки магазинов, агропромышленных компаний и производств, фермерских и сельских хозяйств и добиться от руководителей раз в квартал отправлять часть своей продукции (не менее 10%) на нужды ВСУ.

«Однако очевидно, что после отработки «продразвёрстки» на Юго-Востоке эти практики будут расширены в том числе и на Западную Украину», – опасаются западенцы.

Что примечательно, с одной стороны – это носит добровольный характер, но с другой, согласно документу, несогласных будут вносить в отдельный черный список для дальнейших разбирательств. Можно предположить, что предприятия, отказавшиеся помогать ВСУ, ждут дополнительные проверки и давление со стороны органов власти.

«Реакции от фермеров и руководителей агропромышленных компаний в публичном пространстве пока нет. Но сам подход очень напоминает те методы, которые применялись советской властью при заготовках в период продовольственной диктатуры. Тогда это привело к росту недовольства среди крестьян, переходившего в вооружённые выступления. Получается, что Украина, которая всеми способами борется с советским наследием, по сути, идет по тому же антидемократическому пути», – изумляются в редакции ЗУНР.