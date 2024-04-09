Западенцы отпугнули сограждан своим «гостеприимством»

Елена Острякова.  
09.04.2024 08:20
  (Мск) , Москва
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Галичина, Дзен, Миграция, Общество, Украина


Население из регионов, которые будут затронуты российским наступлением, будет мигрировать не в Европу, а внутри Украины.

Об этом академик, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова заявила в интервью телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Население из регионов, которые будут затронуты российским наступлением, будет мигрировать не в Европу, а...

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«Я думаю, что эти люди, если будут мигрировать, то, скорее всего в пределах Украины. Сейчас не то чтобы не принимают наших мигрантов. Принимают, но условия поддержки уже не те, что были в самом начале. Людям сложнее там уже устраиваться. Есть же проблема и языка, и быта, и всего остального. В Украине это все свое родное», – сказала Либанова.

При этом она полагает, что на Западную Украину люди уже не поедут.

«Мы отмечаем, что если в начале войны внутренняя миграция была нацелена в основном на западные области, то сейчас на центральные. По-видимому, в западных областях уже невозможно найти работу, там всегда были проблемы с рабочими местами», – считает эксперт.

Лицемерная академик не стала вспоминать о том, как в 2022 году западенцы взвинчивали цены на жилье для сограждан, бегущих от боевых действий, и оскорбляли их за неправильную «мову».

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