Западная цензура дала течь: итальянцам показали истинное лицо нацистов «Азова»

09.08.2022  19:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Журналист ведущей итальянской газеты Libero Даниэль Дель’Орко побывал на заводе «Азовсталь» и лично убедился в том, что распиаренный украинской пропагандой запрещенный в РФ полк «Азов» – обычные нацисты, которых попросту предпочитали не замечать.

Фото страницы издания опубликовал Telegram-канал одного из боевых подразделений ДНР «Военкор-резервист», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Журналист ведущей итальянской газеты Libero Даниэль Дель’Орко побывал на заводе «Азовсталь» и лично убедился...

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«Шила в мешке не утаить. Постепенно «демократическая» цензура Запада начинает давать течь», – пишут на канале.

Журналист ведущей итальянской газеты Libero Даниэль Дель’Орко побывал на заводе «Азовсталь» и лично убедился в том, что из себя представляет полк «Азов».

Отмечается, что итальянские редакторы пропустили фото «с любимыми оберегами Азова» – то есть знаком «волчий крюк», который не так давно «азовцы» трусливо предали, подав это как ребрендинг полка. По словам авторов канала, фактически итальянцам показали, что «Азов» на самом деле это банальные наследники нацистов, а не какие-то добровольцы-«захистники».

«Среди той части завода, где действительно рискуешь заблудиться при посещении Либеро, есть общежития, где бойцов сжигали заживо, склады материалов, импровизированные штабы с мотивационным материалом: плакаты, возвышающие «фигуру бойца», лица командиры батальона «Азов», фрески с черным солнцем, руны нацистских СС и 14/88, числовая ссылка на четырнадцать слов и 88 заповедей, придуманных американским сторонником превосходства белой расы Дэвидом Лейном (в дополнение к 88 словам абзаца, расположенному в восьмой главе первой книги «Майн кампф», и двум буквам «Н» арабского алфавита в качестве Привет Гитлеру).

Везде гильзы, ручные гранаты, прицелы для высокоточных винтовок, предметы, украденные из магазинов Мариуполя (в том числе много часов), марля и лекарства», – пишут авторы канала.

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