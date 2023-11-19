Западная граница Украины усеяна трупами неудавшихся уклонистов

Вадим Москаленко.  
19.11.2023 16:23
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Запад, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


С началом войны против России тысячи украинских мужчин предприняли попытку бежать из страны, чтобы спастись от гибели на передовой.

Сюжет об украинских беженцах опубликовали в эфире телеканала «BBC Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С началом войны против России тысячи украинских мужчин предприняли попытку бежать из страны, чтобы...

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Пограничник, несущий службу на границе с Румынией, представленный как Владислав, пожаловался, что с началом войны против России попытки незаконного пересечения стали регулярными.

«До момента войны обстановка была полностью спокойной. А потом произошли определённые изменения, обстановка стала более динамичной. Были случаи постоянных попыток пересечения границы», – сказал пограничник.

Так, по данным «BBC Украина», с февраля 2022 года было задержано 4321 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией. В Молдавию же успешно бежало 11022 мужчин, не желающих гибнуть на войне.

Часть нелегалов, которых не удаётся задержать, погибает – по словам украинских погранцов, они тонут в реке, которую пытаются переплыть. Стреляют ли прикордонники по плывущим беглецам – в сюжете, естественно, не уточняется.

«С февраля прошлого года тут нашли 19 тел. Сколько именно мужчин погибло во время попыток выехать из Украины – неизвестно», – подчеркнули в сюжете.

Также на Украине продолжается практика продажи документов, освобождающих от службы и позволяющих бежать. Так, «белый билет» обещают сделать за 4300 долларов – причём официальный документ, через местные военкоматы.

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