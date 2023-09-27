Западная и Центральная Украина не способны к совместному существованию – Вассерман

Западная и Центральная Украина способны держаться вместе только в период одурманенности борьбой с «общим врагом», но в мирной жизни начнут воевать друг с другом.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню на всякий случай, что «злука»/соединение Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики, провозглашённое в ходе Гражданской войны, продержалось несколько месяцев. А дальше до боевых действий между ними не дошло, но скажем Петлюра с удовольствием отдал Западно-Украинскую народную республику полякам в обмен на то, что поляки вторглись на территорию Украинской народной Республики, чтобы восстановить власть Петлюры в ней. Ну, не восстановили конечно. Но, то есть это показывает, что различие уже было очень ощутимо», – отметил он и добавил, что добиться такого же конфликта между западными и восточными землями Белоруссии полякам не удалось.

«Насколько я могу судить, в основном потому, что вся Белоруссия, вся Западная Беларусь вместе с Литвой оказались в составе России в ходе так называемых разделов Польши. Замечу, что собственно Польшу делили между собой немцы – Австрия и Пруссия. Россия взяла себе только не польские земли, и лишь в 1815 году Пруссия всучила Россия Великое герцогство Варшавское, а у нас оно, кстати, стало Царством польским, соединённым с Россией только личной унией. То есть отдельное государство, с отдельными законами, с отдельной таможенной и финансовой системами, но глава государства тот же, что в России. Получается, что эти земли достаточно долго были русскими, и пару десятилетий польского владычества не смогли это в полной мере изгладить», – отметил Вассерман.

«А вот Галичина входила в состав Польши довольно долго. И потом вместе с югом Польши вошла в состав Австрии, и в Галичине очень долго и старательно немцы вместе с поляками культивировали гонения на всех русских, в том числе и на русское большинство населения Украины. Кстати, замечу, что западный склон Карпатских гор – Подкарпатская Русь- вошёл в состав Венгрии. И я слышал красивые легенды насчёт того, почему венгры с подкарпатскими русинами долго жили душа в душу. Во всяком случае, сам факт очевиден – единственный народ, с которым венгры ухитрились не поссориться в своём непосредственном окружении и владении, это именно русское население западного склона Карпатских гор. Со всеми остальными венгры разругались. Это, кстати, указание на то, что даже если у нас решат на какое-то время дать Галичине повариться в собственном соку на карантине, этот карантин нельзя распространять на Подкарпатскую Русь. Но я думаю, что дело именно в том, что Белоруссия вся была частью России гораздо дольше, чем Западная часть Украины», – пояснил эксперт.

Политик согласился с тем, что Польша может завести свои войска в Галицию под видом миротворцев и сделать ее своей подмандатной территорией, встать на границах Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей, защищая от «русских оккупантов».

«Здесь все как в классическом анекдоте кончается фразой: съесть то он съест, так кто же ему даст», – заключил Вассерман.